27 августа 2025 года стартовал 82-й Венецианский международный кинофестиваль. Накануне мероприятия перед кинодворцом подняли флаги участников этого знаменитого кинособытия.

Среди них заметили российский флаг. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на публикацию Екатерины Марголис, российской художницы, которая живет в Венеции, активно критикует Россию в соцсетях.

Смотрите также Российский актер, сыгравший в сериале "Игра престолов", попал в "черный список" Украины

Российский флаг подняли на Венецианском кинофестивале: что известно?

Екатерина Марголис сделала публикацию в фейсбуке, где ошеломила новостью, что на Венецианском кинофестивале подняли российский флаг. Она отметила, что "фашистский триколор гордо развевается над главным входом и красной дорожкой".

Тот, под которым ежедневно бомбят, пытают, убивают и режут горло украинцам. В прямом и переносном смысле,

– написала художница.

Екатерина отметила, что такое решение организаторов может свидетельствовать о том, что во внеконкурсных показах будет участвовать российский режиссер Сергей Сокуров со своим документальным фильмом "Дневник режиссера".

Это уже первый случай, когда Венецианский кинофестиваль скандалится из-за своей "нейтральной" позиции. Они без колебаний транслируют пропагандистские фильмы и приглашают россиян на мероприятия. В частности, прошлом году кинофестиваль транслировал фильм бывшей работницы Russia Today Анастасии Трофимовой под названием "Русские на войне".

Обратите внимание! Пока Украина в огне: на Венецианском фестивале показали фильм пропагандистки из Russia Today

В этом году преступный российский триколор над входом еще до начала фестиваля ясно обозначает новый тренд. И красная дорожка венецианского кинофестиваля продолжает кровавую ковровую дорожку, расстеленную преступлениям России. Этого нельзя допустить,

– отметила Екатерина.

Напоминаем, что 82-й Венецианский международный кинофестиваль продлится с 27 августа по 6 сентября.