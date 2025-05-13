Тепер не "Слово пацана": українці вивели в тренди новий російський серіал

Новий російський серіал "Бідні сміються, багаті плачуть" опинився серед трендів українських глядачів. Поки в нашій країні триває кровопролитна війна, досі знаходяться ті, хто споживає контент держави-окупанта.

Нагадаємо, що раніше українці також активно переглядали серіал "Слово пацана", що спричинило гарячі дискусії в мережі. У матеріалі "Кіно 24" розповідаємо, чому серіал "Бідні сміються, багаті плачуть" не варто дивитися.

Дивіться також 3 найновіші українські серіали, які вийшли у 2025 році та закохали у себе усіх глядачів

Що відомо про російський серіал "Бідні сміються, багаті плачуть"

Російський серіал "Бідні сміються, багаті плачуть" (2024) – це мелодрама з елементами комедії, яка розповідає про життя олігарха на Рубльовці, його родини та прислуги.

Сюжет обертається навколо заможного чоловіка, який збирає всіх родичів під одним дахом, щоб оголосити про смертельну хворобу. Це стає початком боротьби за спадщину.

Чому не варто дивитись серіал

Найбільша проблема полягає в тому, що цей серіал набуває популярності й в Україні. За посиланням можна побачити динаміку популярності російської стрічки серед українських глядачів.

Дивитися цей серіал у той час, коли українці щодня гинуть від російської агресії, – щонайменше цинічно. Ба більше, у стрічці знімаються не лише російські актори, а й публічні особи, пов'язані з пропагандою.

Перегляд "Бідні сміються, багаті плачуть" в умовах повномасштабної війни – це морально неприйнятно й принизливо для країни, яка бореться за свободу і незалежність.