В Україні наробив шуму російський серіал про молодіжну злочинність: чому це погано

Російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті" набрав популярності серед українських споживачів. Сьогодні його активно обговорюють в мережі. Користувачі мережі тікток активно постять відео під саундтреки серіалу і зі словами героїв.

Сюжет стрічки висвітлює історію зіткнення різних кримінальних груп у місті Казань у 1980-і роки. Читайте, чому така популяризація цього російського серіалу може зашкодити нашій країні.

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"Слово пацана. Кров на асфальті": про що серіал

Основні персонажі цього серіалу – чотирнадцятирічні учні, які потрапляють в одну з місцевих вуличних банд. Школярі вчаться битися, грабувати людей, а також дізнаються закони місцевих авторитетів.

У Росії цей телесеріал став надзвичайно популярним. Наприклад, в Татарстані підлітки, надихнувшись серіалом, розділили між собою територію та учинили декілька бійок. Тепер їх перевіряє поліція.

В Сармановському районі вирішили згадати 80-ті. Підлітки спочатку створили телеграм-канали під назвами колишніх кримінальних угруповань Казані – "Хаді Такташ" і "Жилка", а потім розділили район на сфери впливу, закликаючи до бійки тих, хто був проти.

Адміністраторів каналів ще не вдалося знайти, проте учасники бійок визнали, що надихались переглядом серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті".

"Слово пацана. Кров на асфальті": дивіться онлайн трейлер серіалу

У чому проблема серіалу

Серіал розповідає про період, коли юнаки обирали вулицю замість навчання у школі, що призвело до виникнення фрази "Мене виховала вулиця". Це було характерно для хлопців, які активно брали участь у бійках, організовували "стінки" та інші подібні заходи.

Найбільша проблема в тому, що цей серіал набуває популярності також в Україні. Користувачі тіктоку активно діляться відео, використовуючи звукові доріжки з серіалу та цитуючи його героїв.

Важливо відзначити, що українці розділилися на дві "табори". Хтось цікавиться можливістю існування подібних злочинних угруповань в Україні, тоді як інші не розуміють, чому в умовах війни люди переглядають російські проєкти.