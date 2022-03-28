Роскомнадзор блокує сайт з мультсеріалом "Масяня" після епізоду про війну проти України

Цензура в Росії дійшла і до мультсеріалів. Цього разі під немилість путінського режиму потрапив серіал "Масяня" після епізоду про війну проти України.

Про блокування сайту з мультсеріалом "Масяня" повідомив його автор Олег Куваєв. Він отримав повідомлення від Роскомнадзору про блокування сайту mult.ru на підставі рішення російської прокуратури.

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На якій саме підставі вирішили почати блокувати сайт – невідомо. Адже на той момент на сайті Роскомнадзору він ще не перебував у реєстрі заборонених.

Російська цензура проти "Масяні"

Скоріш за все причиною для блокування сайту став останній епізод "Масяні" під назвою "Вакідзасі". Там Масяня разом із Хрюнделем обговорюють останні новини – війну Росії проти України. І намагаються приховати інформацію про війну від ще одного свого друга – Лохматого, який є етнічним українцем.

Закінчується все тим, що Масяня потрапляє в бункер до Путіна, де називає його нацистом. І залишає японський меч для самогубства. Після цього друзі повідомляють їй "прекрасну новину".

Варто зазначити, що окрім сайту, мультсеріал доступний до перегляду і на ютубі.

Серія була опублікована у понеділок 21 березня. І за тиждень вона зібрала 2,7 мільйона переглядів. Для прикладу, попередній епізод за місяць зібрав 710 тисяч переглядів.

Дивіться серію "Масяні" про епізод з самогубством Путіна

Варто зазначити, що окрім сайту, мельтсеріал доступний до перегляду і на ютубі.