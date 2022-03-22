Пізно ввечері 20 березня Росія обстріляла Подільський район. Ворожі ракети зруйнували величезний торговельний центр Retroville.

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Як повідомила зірка, цей, ймовірно, ракетний або повітряний удар, який вразив торговий центр Retroville у Подільському районі ввечері 20 березня, є найбільшим вибухом у Києві з початку російського вторгнення, в результаті якого підтверджено 8 загиблих, але, за оцінками, ще понад 20 загиблих поховано під завалами.

Вибух розірвав новий торговий центр на шматки. Заяви Росії щодо націлювання лише на військові об’єкти щодня суперечать реальності, оскільки бомбардування цивільних споруд, включаючи житлові будинки та торгові центри продовжують бути основними об’єктами руйнувань,

– сказала вона.

Зірка опублікувала світлини ТЦ після обстрілу і зазначила: "Ще одна життєрадісна, гамірна та мирна спільнота, яку розбомбив голодний деспот".

Фото 1 і 2: Сцени зі зруйнованого торгового центру Retroville;

Фото 3: Житлові будинки через дорогу від ТЦ, які сильно пошкоджені.

Фото, які опублікувала Джеймі Лі Кертіс / Знімки з інстаграму