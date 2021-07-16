Розлучення Керрі Бредшоу і Містера Біга: сценарій "Сексу і місто" потрапив в мережу

Сценарій продовження "Сексу і міста", який "злили" в мережу, ставить жирну крапку в стосунках Керрі Бредшоу та Містера Біга. Героям все ж не вдалося зберегти шлюб, вони розлучилися і перезапуск культового серіалу в подробицях розкаже про їхнє життя після такої гіркої події.

Фанати історії вже бачили перші кадри зі зйомок продовження, які відбуваються в Нью-Йорку, але мало хто здогадувався, що на фото героїня Сари Джессіки Паркер розповідає своїм подругам про те, як вона переживає своє розлучення з Містером Бігом у виконанні Кріса Нотта.

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Нагадуємо, що у фіналі першого повнометражного фільму "Секс і місто", Керрі і її коханий все-таки вимовляють клятви вірності один одному, забувши про те, як Містер Біг кинув Керрі біля вівтаря перед розкішною весіллям у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.

Як Містер Біг кинув Керрі: дивіться відео

За сценарієм відродженого серіалу, Керрі, якій зараз уже за 50, і Джон Престон "воюють" за грамотний розподіл фінансів після розлучення.

У новій сцені Керрі вечеряє з найкращими друзями: Стенфордом Блетч (Віллі Гарсон), Мірандою Гоббс (Синтія Ніксон) і Шарлоттою Йорк-Голденблатт (Крістін Девіс).

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Керрі говорить їм про те, що зараз вона відчуває себе погано: "Я записувала подкаст. Так, я не їла й не спала, але хоча б у мене був хороший шлюб. Тепер я просто одна з його дружин, про яких він турбується?"



Вечеря головних героїв "Сексу і місто" / Фото Getty Images

Фани серіалу пам'ятають, що до Керрі Містер Біг був двічі одружений: на видавчині, яку зіграла Ноель Бек і на Наташі Нагінській, яку на екрані втілила Бріджит Мойнахан.

В останній раз глядачам не пощастило побачити деякі проблеми в парі, які з'явилися в перші кілька років шлюбу. Тоді в Керрі трапився роман із колишнім нареченим Ейданом Шоу, якого зіграв Джон Корбетт. Історія сталася в Абу-Дабі, де розгортався сюжет другого фільму "Секс і місто". Коли ж Керрі зізналася у всьому чоловікові, то він подарував їй каблучку звеликим чорним діамантом, щоби знову зміцнити їхній шлюб.

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Сара Джессіка Паркер сьогодні також поділилася новиною про ще 4-х акторів, які зіграють в перезапуску: Сару Рамірез, Ніколь Арі Паркер, Карен Піттмен та Саріту Чудхурі.

Що відомо про перезапуск "Секс і місто":

Перезапуск серіалу HBO Max має назву And Just Like That й 10 епізодів;

Його знімають під керівництвом Майкла Патріка Кінга;

Про деталі акторського складу перезапуску серіалу "Секс і місто" – читайте в нашому матеріалі, який ми писали раніше;

Нещодавно ми також бачили спільне фото героїнь під час зйомок, яке Сара Джессіка Паркер опублікувала в інстаграмі із підписом: "Знову разом. Читання сценарію перших епізодів";

Щодо головних героїнь: востаннє глядачі бачили персонажа Синтію Ніксон у другій частині "Секс і місто"; Сара Джессіка Паркер у своєму інстаграмі повідомила, що наступне шоу без неї, звісно, не обійдеться; Крістін Девіс у серіалі була домогосподаркою, тож у нових серіях, очевидно, продовжуватимуть тему виховання її двох дітей, Лілі й Роуз, та стосунки з чоловіком;

Ймовірно, прем’єра перезапуску відбудеться наприкінці 2021-го або на початку 2022 року.