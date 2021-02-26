І нехай править свобода: мережу сколихнув новий тизер 4 сезону "Розповіді служниці"

Автори рейтингового серіалу "Розповідь служниці" готуються до довгоочікуваного релізу 4 сезону. А щоб підігріти цікавість кіноманів до новинки, у мережі опублікували новий тизер проєкту.

Ролик вже викликав ажіотаж, адже на нових кадрах можна побачити, що головна героїня Джун Озборн не покине Гілеаду. Вона продовжить боротьбу проти тоталітарної системи, адже за спустошені вулиці міст та свавілля всі повинні відповісти.

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"Ми не ховаємось, ми боремося", – говорить головна героїня у новому тизері.

"Розповідь служниці" 4 сезон: дивіться новий тизер

"Розповідь служниці": коротко про серіал

Серіал "Розповідь служниці" створили за однойменним романом Маргарет Етвуд. І хоч не всі критики були в захваті від цієї екранізації, проєкт Hulu отримав багатомільйонну армію прихильників.

За сюжетом стрічки, вигадану республіку Галаад охопив тоталітарний режим. До влади прийшли військові, які поневолили тих жінок, які можуть мати дітей. Таких служниць утримували у спеціальному центрі, де вони виношували і народжували спадкоємців для офіцерів, чиї дружини були безплідними. Серед поневолених жінок опинилась Джун Озборн, яка відмовляється підкорюватись системі та поступово починає вести боротьбу проти влади.

Наразі всіх деталей нових серій "Розповіді служниці" не розкривають. Відомо, що у 4 сезоні головна героїня намагатиметься знайти доньку, яку в неї відібрали силою.

Головні актори серіалу:

Елізабет Мосс – Джун Озборн, Фредова

Джозеф Файнс – Фред Вотерфорд

Івонн Страховскі – Серена Джой Вотерфорд

Алексіс Бледел – Ґленова

Зйомки проєкту відбувались у березні 2020 року в Канаді. Через пандемію коронавірусу створення нових епізодів відкладали. Це повпливало на дату релізу: прем'єра "Розповіді служниці 4" запланована на 28 квітня.