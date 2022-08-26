Джун стикається з наслідками вбивства, – мережу вразив трейлер 5 сезону "Розповіді служниці"

П'ятий сезон "Розповідь служниці" Брюса Міллера, знятий за однойменною книгою Маргарет Етвуд, вийде 14 вересня. А поки – дізнавайтеся, що показали в офіційному трейлері продовження.

Прем'єра серіалу відбудеться у двох епізодах. 5 сезон обіцяє ще більше крові, боротьби за владу, моторошних кадрів та лікування психологічних ран.

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"Розповідь служниці": сюжет та трейлер

Очевидно, у новому сезоні Джун зіткнеться з наслідками вбивства командира Вотерфорда, тоді як його вдова Серена щосили намагається зберегти свою владу в Канаді. А також у продовженні командир Лоуренс працюватиме з тіткою Лідією над реформуванням Ґалаада та приходом до влади. А Джун, Люк і Мойра боротимуться з Ґалаадом здалеку, продовжуючи свою місію з пошуку та порятунку Ханни, дочки Джун.

Мені потрібно, щоб вона знала, що це була я,

– говорить Джун у новому трейлері, як майбутня Оленна Тирел.

"Розповідь служниці": дивіться трейлер

Акторський склад

Поки Алексіс Бледел оголосила, що не повернеться в серіал у п'ятому сезоні, інші актори, такі як Елізабет Мосс, Бредлі Вітфорд, Івонн Страховскі, Макс Мінгелла та О. Т. Фаґбенлі, мають повернутися.

Нагадаємо, "Розповідь служниці" – це екранізація однойменного роману канадської письменниці Маргарет Етвуд. Як і книга, серіал отримав шалену популярність серед глядачів, відтак на вихід нових епізодів з нетерпінням чекають мільйони людей у всьому світі. У 2021 році на стрімінговій платформі Hulu відбулася презентація 4 сезону серіалу "Розповідь служниці".

Перші три сезони шоу були випущені (приблизно) з різницею на рік — квітень 2017, квітень 2018 та червень 2019. Сезон 4 було відкладено через пандемію коронавірусу, як і багато інших проєктів, і прем'єра відбулася лише у квітні 2021 року.