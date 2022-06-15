"Розповідь служниці" 5 сезон: Hulu розсекретив дату виходу і показав нові кадри

Hulu оголосив дату виходу п'ятого сезону свого популярного антиутопічного серіалу "Розповідь служниці". Шоу повернеться до своїх шанувальників 14 вересня 2022 року.

Разом із датою виходу також Hulu показав кілька нових зображень із майбутнього сезону. Що на них зображено – дивіться нижче.

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Що покажуть у продовженні "Розповіді служниці"

"Розповідь служниці" – це екранізація однойменного роману канадської письменниці Маргарет Етвуд. Як і книга, серіал отримав шалену популярність серед глядачів, відтак на вихід нових епізодів з нетерпінням чекають мільйони людей у всьому світі. У 2021 році на стрімінговій платформі Hulu відбулася презентація 4 сезону серіалу "Розповідь служниці".

У п'ятому сезоні "Розповідь служниці" Джун зіштовхнеться з наслідками вбивства командира Вотерфорда. Після потрясінь попереднього сезону Джун боротиметься за те, щоб наново визначити свою особистість та мету. Тим часом овдовіла Серена спробує підняти свій авторитет у Торонто, оскільки вплив Ґалаада проникає в Канаду.

А також у продовженні командир Лоуренс працюватиме з тіткою Лідією над реформуванням Ґалаада та приходом до влади. А Джун, Люк і Мойра боротимуться з Ґалаадом здалеку, продовжуючи свою місію з пошуку та порятунку Ханни, дочки Джун.

Нові кадри сезону: Джун та Серена

На двох нових фото зображені Серена та Джун, два контрастні персонажі в серіалі. Серена, дружина командира Вотерфорда, зображена в жалобному одязі, з чорною вуаллю та сукнею. Однак замість того, щоб виглядати особливо скорботною, Серена натомість здається безтурботною. На її обличчі – легка усмішка, а дивиться вона на невидимий об'єкт (можливо, могилу її покійного чоловіка?). Звичайно, для скорботної вдови новий сезон застане Серену в динамічнішому стані життя.



Серена у 5 сезоні "Розповіді служниці" / Фото Hulu

На іншому зображенні – Джун, раніше відома в Ґалааді як Оффред, одягнена на відміну від Серени, у біле. Однак червень виглядає зовсім не мирним. Її очі зустрілися з глядачами, а вираз обличчі – як гарчання. Джун, після вбивства командира Вотерфорда, готова до бою.



Джун у 5 сезоні "Розповіді служниці" / Фото Hulu

Прем'єра "Розповіді служниці" відбулася у 2017 році на Hulu. У серіалі Елізабет Мосс грає Джун, головну героїню серіалу. У серіалі також грає Івонн Страховскі у ролі Серени. Разом зі Страховські та Мосс у серіалі також знімаються:

Бредлі Вітфорд;

Макс Мінгелла;

О. Т. Фаґбенлі;

Саміра Вайлі;

Енн Дауд;

Мейделін Брюер;

Аманда Брюгель;

Сем Джагер.

Як згадувалося раніше, прем'єра 5-го сезону "Розповіді служниці" відбудеться на Hulu 14 вересня 2022 року. Нові епізоди транслюватимуться на стрімері у середу.