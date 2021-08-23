Розсекретили дату прем’єри фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати"

Прем'єра найочікуванішого фільму про агента 007 Джеймса Бонда "Не час помирати" відбудеться 28 вересня 2021 року.

Світова прем’єра стрічки відбудеться в лондонському королівському Альберт-холі.

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Продюсери Майкл Вілсон, Барбара Брокколі і режисер Кері Фукунага приєднаються до Деніела Крейга на червоній доріжці,

– йдеться в офіційному повідомленні у твітері.



Постер до фільму про Джеймса Бонда / Кіноріум

Про що розповідає фільм "007: Не час помирати"

Джеймс Бонд оселиться на Ямайці, де насолоджуватиметься прекрасними краєвидами океану. Однак, тихі будні спецагента перерве візит його колишньої колеги Фелікс Лейтер. Жінка розповість про таємниче зникнення науковця, який виготовляє потужну зброю, що знищить цілі міста. У пошуках фізика Джеймс Бонд зіткнеться з лиходієм нового покоління, який використає надсучасну техніку проти агента.

Акторський склад фільму "007: Не час помирати"

Деніел Крейг – спецагент Джеймс Бонд;

Рамі Малек – головний антагоніст;

Рейф Файнс – директор МІ-6 Гарет Маллорі;

Наомі Гарріс – асистентка Єва Маніпенні;

Рорі Кіннір – керівник штабу Білл Таннер;

Леа Сейду – нова дівчина Бонда Мадлен Свон;

Джеффрі Райт – друг Бонда Фелікс Лейтер;

Ана де Армас – Палома;

Лашана Лінч – Номі;

Девід Денсік – лиходій Волдо;

Крістоф Вальц – Ернст Ставро Блофельд.

"007: Не час помирати" 2021: дивіться трейлер