Мировая премьера ленты состоится в лондонском Королевском Альберт-холле.
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Продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Фукунага присоединятся к Дэниелу Крейгу на красной дорожке,
– говорится в официальном сообщении в твиттере.
Постер к фильму о Джеймсе Бонде / Кинориум
О чем рассказывает фильм "007: Не время умирать"
Джеймс Бонд поселится на Ямайке, где будет наслаждаться прекрасными видами океана. Однако, тихие будни спецагента прервет визит его бывшей коллеги Феликс Лейтер. Женщина расскажет о таинственном исчезновении ученого, изготовляющего мощное оружие, которое уничтожит целые города. В поисках физика Джеймс Бонд столкнется со злодеем нового поколения, который использует сверхсовременную технику против агента.
Актерский состав фильма "007: Не время умирать"
- Дэниел Крейг – спецагент Джеймс Бонд;
- Рами Малек – главный антагонист;
- Рейф Файнс – директор МИ-6 Гарет Маллори;
- Наоми Харрис – ассистентка Ева Манипенни;
- Рори Киннир – руководитель штаба Билл Таннер;
- Леа Сейду – новая девушка Бонда Мадлен Свон;
- Джеффри Райт – друг Бонда Феликс Лейтер;
- Ана де Армас – Палома;
- Лашана Линч – Номи;
- Дэвид Денсик – злодей Волдо;
- Кристоф Вальц – Эрнст Ставро Блофельд.
"007: Не время умирать" 2021: смотрите трейлер