Мировая премьера ленты состоится в лондонском Королевском Альберт-холле.

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Продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Фукунага присоединятся к Дэниелу Крейгу на красной дорожке,

– говорится в официальном сообщении в твиттере.



Постер к фильму о Джеймсе Бонде / Кинориум

О чем рассказывает фильм "007: Не время умирать"

Джеймс Бонд поселится на Ямайке, где будет наслаждаться прекрасными видами океана. Однако, тихие будни спецагента прервет визит его бывшей коллеги Феликс Лейтер. Женщина расскажет о таинственном исчезновении ученого, изготовляющего мощное оружие, которое уничтожит целые города. В поисках физика Джеймс Бонд столкнется со злодеем нового поколения, который использует сверхсовременную технику против агента.

Актерский состав фильма "007: Не время умирать"

Дэниел Крейг – спецагент Джеймс Бонд;

Рами Малек – главный антагонист;

Рейф Файнс – директор МИ-6 Гарет Маллори;

Наоми Харрис – ассистентка Ева Манипенни;

Рори Киннир – руководитель штаба Билл Таннер;

Леа Сейду – новая девушка Бонда Мадлен Свон;

Джеффри Райт – друг Бонда Феликс Лейтер;

Ана де Армас – Палома;

Лашана Линч – Номи;

Дэвид Денсик – злодей Волдо;

Кристоф Вальц – Эрнст Ставро Блофельд.

"007: Не время умирать" 2021: смотрите трейлер