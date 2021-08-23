Мировая премьера ленты состоится в лондонском Королевском Альберт-холле.

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Продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Фукунага присоединятся к Дэниелу Крейгу на красной дорожке,
– говорится в официальном сообщении в твиттере.


Постер к фильму о Джеймсе Бонде / Кинориум

О чем рассказывает фильм "007: Не время умирать"

Джеймс Бонд поселится на Ямайке, где будет наслаждаться прекрасными видами океана. Однако, тихие будни спецагента прервет визит его бывшей коллеги Феликс Лейтер. Женщина расскажет о таинственном исчезновении ученого, изготовляющего мощное оружие, которое уничтожит целые города. В поисках физика Джеймс Бонд столкнется со злодеем нового поколения, который использует сверхсовременную технику против агента.

Актерский состав фильма "007: Не время умирать"

  • Дэниел Крейг – спецагент Джеймс Бонд;
  • Рами Малек – главный антагонист;
  • Рейф Файнс – директор МИ-6 Гарет Маллори;
  • Наоми Харрис – ассистентка Ева Манипенни;
  • Рори Киннир – руководитель штаба Билл Таннер;
  • Леа Сейду – новая девушка Бонда Мадлен Свон;
  • Джеффри Райт – друг Бонда Феликс Лейтер;
  • Ана де Армас – Палома;
  • Лашана Линч – Номи;
  • Дэвид Денсик – злодей Волдо;
  • Кристоф Вальц – Эрнст Ставро Блофельд.

"007: Не время умирать" 2021: смотрите трейлер