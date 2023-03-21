Только за три уикенда в украинском прокате мультфильм "Мавка. Лесная песня" просмотрело почти 650 тысяч зрителей, а бокс-офис составил более 80 миллионов гривен. Показы продолжаются, а онлайн-доступ к мультфильму появится не раньше, чем через полгода.

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10 самых кассовых украинских фильмов

Кроме "Мавки", которая теперь возглавляет список самых кассовых лент, в него входит кинотрилогия "Бешеная свадьба", мультфильм "Похищенная принцесса" режиссера Олега Маламужа и историческая драма "Захар Беркут" - экранизация одноименной исторической повести Ивана Франко.

Гордимся, потому что среди десятки самых успешных украинских проектов – шесть фильмов производства FILM.UA Group. Спасибо зрителям за просмотры. Невероятно счастливы объединять представителей разных регионов и поколений, дарить вам новые эмоции и впечатления, возвращать веру в магию, добро и любовь вопреки всем обстоятельствам!

– написали FILM.UA Group в фейсбуке.

10 самых кассовых украинских фильмов / Фото FILM.UA Group