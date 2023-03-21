Лише за три вікенди в українському прокаті мультфільм "Мавка. Лісова пісня" переглянуло майже 650 тисяч глядачів, а бокс-офіс склав понад 80 мільйонів гривень. Покази далі тривають, а онлайн-доступ до мультфільму з’явиться не раніше, ніж через пів року.

Дивіться також Так можуть сказати тільки хейтери, – Денисенко відповіла тим, хто називає Мавку меншовартісною

10 найкасовіших українських фільмів

Окрім "Мавки", яка відтепер очолює список найкасовіших стрічок, до нього входить кінотрилогія "Скажене весілля", мультфільм "Викрадена принцеса" режисера Олега Маламужа та історична драма "Захар Беркут" – екранізація однойменної історичної повісті Івана Франка.

Пишаємося, бо серед десятки найуспішніших українських проєктів — шість фільмів виробництва FILM.UA Group. Дякуємо глядачам за перегляди. Неймовірно щасливі об’єднувати представників різних регіонів та поколінь, дарувати вам нові емоції та враження, повертати віру в магію, добро та любов всупереч усім обставинам!,

– написали FILM.UA Group у фейсбуці.

10 найкасовіших українських фільмів / Фото FILM.UA Group