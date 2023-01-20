10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix: больше всего смотрели украинцы
Источник:Netflix
Netflix обновил рейтинговые списки популярных фильмов и сериалов за неделю. За период с 9 по 15 января украинцы больше всего просматривали фильм "Бледно-голубой глаз" и сериал "Джинни и Джорджия" 2 сезон.
Среди лент, которые украинцы чаще всего просматривали во время послерождественских праздников, оказался и новый фильм с Дэниелом Крейгом "Достать ножи: Стеклянная луковица" и украинская лента "Максим Оса и золото Песиголовца". Полный список лент, из которых можно выбрать атмосферное для вечернего просмотра – смотрите ниже.
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Самые популярные фильмы и сериалы Netflix с 9 по 15 января
Самые популярные фильмы Netflix в Украине
За период с 9 по 15 января украинцы чаще всего пересматривали американский триллер. "Бледно-голубой глаз" по сценарию и режиссуре Скотта Купера. Главную роль сыграл Кристиан Бэйл. Сюжет разворачивается в 1830-е годы, когда ветеран-детектив Август Ландор расследует серию убийств в Военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте, Нью-Йорк. Ему помогает Эдгар Аллан По, молодой курсант академии.
"Бледно-голубой глаз": смотрите трейлер
Больше популярных лент, которые есть в рейтинге:
- "Достать ножи: Стеклянная луковица";
- "Как я стал гангстером. Правдивая история";
- "Максим Оса и золото Песиголовца";
- "Время";
- "Исчезла собака";
- "Красное сообщение";
- "Тяжелая мишень 2";
- "Ищу тебя";
- "Загадочное убийство".
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Самые популярные сериалы Netflix в Украине
Самым популярным сериалом за период с 9 по 15 января стал 2 сезон сериала "Джинни и Джорджия". По сюжету 1 сезона, потрясающая блондинка Джорджия с 2 детьми переезжает в новый город. Семейка покупает дом на деньги, которые достались женщине после смерти мужчины. Ее старшая дочь Джинни устраивается в школу и становится одной из популярных девушек, а вот младший сын Остин только учится преодолевать трудности и неприятие обществом. Поэтому во втором мы получаем ответы на следующие вопросы:
- Куда убежали Джинни и Остин?
- Выйдет ли замуж Джорджия?
- Как будут развиваться отношения Джорджии с Джо?
- Будут ли семью преследовать частные детективы?
- Остались ли доказательства того, что Джорджия убила своего мужа?
- Какие секреты женщины еще раскроет ее сестра?
"Джинни и Джорджия" 2 сезон: смотрите трейлер
Больше популярных сериалов, которые есть в рейтинге:
- "Джинни и Джорджия", 1 сезон;
- "Калейдоскоп", 1 сезон;
- "Уэнздей", 1 сезон;
- "Викинги: Вальгалла", 2 сезон;
- "Викинги: Вальгалла", 1 сезон;
- "Эмили в Париже", 3 сезон;
- "Шантаж", 1 сезон;
- "Сексификация", 1 сезон;
- "1899", 1 сезон.