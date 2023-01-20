10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix: больше всего смотрели украинцы

20 января 2023, 10:29
Читати новину українською

Источник:

Netflix

Netflix обновил рейтинговые списки популярных фильмов и сериалов за неделю. За период с 9 по 15 января украинцы больше всего просматривали фильм "Бледно-голубой глаз" и сериал "Джинни и Джорджия" 2 сезон.

Среди лент, которые украинцы чаще всего просматривали во время послерождественских праздников, оказался и новый фильм с Дэниелом Крейгом "Достать ножи: Стеклянная луковица" и украинская лента "Максим Оса и золото Песиголовца". Полный список лент, из которых можно выбрать атмосферное для вечернего просмотра – смотрите ниже.

Читайте также 5 легких фильмов, которые следует просмотреть каждой семье: лучшая подборка

Самые популярные фильмы и сериалы Netflix с 9 по 15 января

Самые популярные фильмы Netflix в Украине

За период с 9 по 15 января украинцы чаще всего пересматривали американский триллер. "Бледно-голубой глаз" по сценарию и режиссуре Скотта Купера. Главную роль сыграл Кристиан Бэйл. Сюжет разворачивается в 1830-е годы, когда ветеран-детектив Август Ландор расследует серию убийств в Военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте, Нью-Йорк. Ему помогает Эдгар Аллан По, молодой курсант академии.

"Бледно-голубой глаз": смотрите трейлер

 

Больше популярных лент, которые есть в рейтинге:

  • "Достать ножи: Стеклянная луковица";
  • "Как я стал гангстером. Правдивая история";
  • "Максим Оса и золото Песиголовца";
  • "Время";
  • "Исчезла собака";
  • "Красное сообщение";
  • "Тяжелая мишень 2";
  • "Ищу тебя";
  • "Загадочное убийство".

Самые популярные фильмы Netflix с 9 по 15 января / Netflix

Интересно С датами релиза: Netflix представил крупный трейлер с кинопремьерами 2023 года

Самые популярные сериалы Netflix в Украине

Самым популярным сериалом за период с 9 по 15 января стал 2 сезон сериала "Джинни и Джорджия". По сюжету 1 сезона, потрясающая блондинка Джорджия с 2 детьми переезжает в новый город. Семейка покупает дом на деньги, которые достались женщине после смерти мужчины. Ее старшая дочь Джинни устраивается в школу и становится одной из популярных девушек, а вот младший сын Остин только учится преодолевать трудности и неприятие обществом. Поэтому во втором мы получаем ответы на следующие вопросы:

  • Куда убежали Джинни и Остин?
  • Выйдет ли замуж Джорджия?
  • Как будут развиваться отношения Джорджии с Джо?
  • Будут ли семью преследовать частные детективы?
  • Остались ли доказательства того, что Джорджия убила своего мужа?
  • Какие секреты женщины еще раскроет ее сестра?

"Джинни и Джорджия" 2 сезон: смотрите трейлер

 

Больше популярных сериалов, которые есть в рейтинге:

  • "Джинни и Джорджия", 1 сезон;
  • "Калейдоскоп", 1 сезон;
  • "Уэнздей", 1 сезон;
  • "Викинги: Вальгалла", 2 сезон;
  • "Викинги: Вальгалла", 1 сезон;
  • "Эмили в Париже", 3 сезон;
  • "Шантаж", 1 сезон;
  • "Сексификация", 1 сезон;
  • "1899", 1 сезон.

Самые популярные сериалы Netflix с 9 по 15 января / Netflix

Автор: Наталія Гулій