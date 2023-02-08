Фильмы и сериалы Netflix, которые смотрели украинцы в феврале – полный список

Netflix традиционно обновил рейтинговые списки своих проектов. Какие фильмы и сериалы выбились в лидеры за период с 30 января по 5 февраля, – читайте на Кино 24.

Интересно, что украинцы больше всего просматривали романтическую комедию "Ваши и наши". Среди сериалов в лидеры выбился детектив "Агентство "Локвуд и Ко".

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Самые популярные проекты Netflix за период с 30 января по 5 февраля

Самые рейтинговые фильмы

За период с 30 по 5 февраля в Украине больше всего заинтересовались новой романтической комедией Netflix "Ваши и наши" с Эдди Мерфи и Джоной Гиллом в главных ролях. По сюжету, двух влюбленных лос-анджелесских миллениалов разного происхождения ждет главное испытание отношений – знакомство с родителями. В результате начинается противостояние культур и семей.

"Ваши и наши": смотрите трейлер онлайн

Больше фильмов в рейтинге

"Несокрушимый дух";

"Памела, история любви";

"Ножи наголо: Стеклянная луковица";

"Бледно-голубой глаз";

"На Западном фронте без перемен";

"Красное сообщение";

"Загадочное убийство";

"Кот в сапогах 2: Последнее желание".

Самые рейтинговые фильмы Netflix / Фото Netflix

Самые рейтинговые сериалы

Самым популярным сериалом в Украине в этот период стал британский телесериал " Агентство "Локвуд и Ко" в жанре детективного триллера на основе одноименной серии книг Джонатана Страуда. По сюжету трое подростков начинают исследовать паранормальные явления и рискуют всем, чтобы раскрыть дьявольский сговор.

Больше сериалов в рейтинге

"Джинни и Джорджия", 2 сезон;

"Джинни и Джорджия", 1 сезон;

"Уэнздей", 1 сезон;

"Шантаж", 1 сезон;

"Викинги: Вальгалла", 2 сезон;

"Калейдоскоп", 1 сезон;

"Викинги: Вальгалла", 1 сезон;

"Изобретая Анну", 1 сезон;

"Бумажный дом", часть 1.

Самые рейтинговые сериалы Netflix / Фото Netflix