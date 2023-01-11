10 самых рейтинговых лент Netflix среди украинцев: какой украинский фильм искали больше всего

Каждый вторник Netflix публикует обновленный рейтинг своих проектов. За период со 2 по 8 января в лидеры среди украинцев выбился фильм "Ножи наголо: Стеклянный лук", а среди отечественных лент больше всего искали "Бешеную свадьбу 3".

Среди лент, которые украинцы чаще всего просматривали во время рождественских праздников, оказался и новый фильм с Линдси Логан - "Незабываемое Рождество". Полный список лент, из которых можно выбрать что-то атмосферное для вечернего просмотра – смотрите ниже.

Вас может заинтересовать Netflix официально анонсировал 2 сезон "Венздей" в новом видео: что в нем показали

Самые популярные фильмы и сериалы Netflix с 2 по 8 января

Самые популярные фильмы Netflix в Украине

На прошлой неделе украинцы чаще всего просматривали фильм "Ножи наголо: Стеклянный лук". Этот фильм возглавляет рейтинг уже вторую неделю подряд. В ленте рассказывается о миллиардере-технаре Майлзе Броне, который далеко не так гениален, как он думает. Ежегодно он собирает свою компанию – группу людей, которые самодовольно называют себя "Разрушителями" – для роскошного отдыха на выходных. На этот раз друзья получили от Майлза коробки-головоломки, открыв которые они получают приглашение к Стеклянному луку. Чтобы разгадать тайну убийства, к друзьям приобщается детектив Бенуа Бланк. А дальше начинается самое интересное.

"Ножи наголо: Стеклянный лук": смотрите трейлер онлайн

Среди фильмов украинского производства в рейтинге оказалась лента "Бешеная свадьба 3". Каждая часть трилогии посвящена свадебной церемонии одному из потомков Галины и Василия Середюка. Каждый раз глава семьи Василий Середюк мечтает о традиционной церемонии и идеальном зяте, однако все ожидания главного героя не сбываются. На очереди – свадьба младшего сына супругов Захара, поэтому на него возлагают немало надежд. Избранницей парня становится дочь цыганского барона, поэтому семью ожидает еще один экзотический праздник.

"Бешеная свадьба 3": смотрите трейлер онлайн

Больше фильмов, которые есть в рейтинге:

"Бледно-голубой глаз", 2022 год;

"7 женщин и убийство", 2021 год;

"Белый шум", 2022 год;

"Как я стал гангстером. Правдивая история", 2020 год;

"Незабываемое Рождество", 2022 год;

"Время", 2021 год;

"Красное сообщение", 2021 год;

"Трудная мишень 2", 2016 год.



10 самых рейтинговых фильмов Netflix среди украинцев / Фото Netflix Top 10 – Global

Не упустите Самые ожидаемые украинские фильмы, которые выйдут в кино в 2023 году

Самые популярные сериалы Netflix в Украине

На этой неделе рейтинг возглавил 2 сезон подросткового сериала "Джинни и Джорджия". В поисках новой жизни решительная Джорджия переезжает со своими детьми, Джинни и Остином, на север. Но путь к переменам бывает тернистым.

"Джинни и Джорджия" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

Больше сериалов, которые есть в рейтинге:

"Калейдоскоп";

"Венздей";

"Эмили в Париже", 3 сезон;

"Джинни и Джорджия", 1 сезон;

"Шантаж", 1 сезон;

"Ведьмак: Кровное происхождение", минисериал;

"1899", 1 сезон;

"Эмили в Париже", 2 сезон;

"Эмили в Париже", 1 сезон.



10 самых рейтинговых сериалов Netflix среди украинцев / Фото Netflix Top 10 – Global