"1+1" против Geek Journal: канал опроверг информацию об отзыве жалоб
Телеканал "1 + 1" опроверг информацию о том, что отозвал жалобы на ютуб-канал украиноязычного кинообзора Geek Journal. Речь идет о якобы нарушении авторских прав.
Свою цель канал выполнил. Об этом группа 1+1 media заявила в своем пресс-релизе.
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Цель жалоб выполнена
"Сейчас видео, на которые креатор канала не имел авторских прав на видеохостинге, отсутствуют, что и было целью жалоб", – сообщили в заявлении.
Жалобы прислали из-за незаконного использования автором контента 1 + 1 media и с единственной целью – защиты собственного контента на любых площадках, в частности в интернете, и соблюдения культуры уважения к авторскому праву и интеллектуальной собственности,
– сказали в сообщении.
Также представители телеканала отметили, что отправили жалобы из-за незаконное использование автором контента 1+1 media. А канал заблокировали напрямую из-за решения видеохостинга YouTube.
Противостояние "1+1" и Geek Journal: кратко
- Блогер с псевдонимом Тайлер Андерсон 21 января заявил, что его ютуб-канал Geek Journal с кинообзорами могут закрыть.
- Представители телеканала "1 + 1" прислали на канал 3 жалобы из-за якобы нарушения авторских прав.
- При этом Тайлер Андерсон заявил, что брал лишь фрагменты роликов "1+1". Он применял fair use, что позволяет ограниченное использование материалов без обращения к авторам видео.
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