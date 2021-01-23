Телеканал "1 + 1" опроверг информацию о том, что отозвал жалобы на ютуб-канал украиноязычного кинообзора Geek Journal. Речь идет о якобы нарушении авторских прав.

Свою цель канал выполнил. Об этом группа 1+1 media заявила в своем пресс-релизе.

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Цель жалоб выполнена

"Сейчас видео, на которые креатор канала не имел авторских прав на видеохостинге, отсутствуют, что и было целью жалоб", – сообщили в заявлении.

Жалобы прислали из-за незаконного использования автором контента 1 + 1 media и с единственной целью – защиты собственного контента на любых площадках, в частности в интернете, и соблюдения культуры уважения к авторскому праву и интеллектуальной собственности,

– сказали в сообщении.

Также представители телеканала отметили, что отправили жалобы из-за незаконное использование автором контента 1+1 media. А канал заблокировали напрямую из-за решения видеохостинга YouTube.

Отметим! Ранее Geek Journal сообщил на странице в фейсбук, что телеканал "1+1" отменил все жалобы о нарушении авторских прав после волны возмущения в соцсетях.

Противостояние "1+1" и Geek Journal: кратко