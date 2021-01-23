Geek Jornal не заблокируют: канал "1+1" снял все забастовки
Популярный ютуб-канал Geek Jornal не прекратит свое существование. Телеканал "1+1" снял все 4 забастовки, которые ранее прислал из-за якобы нарушения авторских прав.
Результаты разговора команды Geek Jornal и представителей "1+1"
Geek Jornal пообщался с представителями "1+1". Об этом в новом видео на канале рассказал его автор, блогер с псевдонимом Тайлер Андерсон.
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По его словам, "1+1" согласился отказаться от забастовок, однако поставил несколько условий
- удалить все 8 видео, на которые канал жаловался в 4 из 3 возможных забастовках;
- публично признать свою ошибку.
Второй пункт, уточнил Тайлер Андерсон, выполнить было бы трудно. Ведь ролики уже успели загрузить на торрент, кроме того, в разных уголках страны неравнодушные сохранили их.
Поэтому блогер попросил "1+1" подумать до понедельника, 25 января. Тогда Тайлер Андерсон планировал отказать каналу.
Забастовки начали отзывать
Однако утром 24 января команду Geek Jornal ждал сюрприз: страйки один за другим начали исчезать. Блогер опасается, чтобы это не было затишьем перед бурей.
Но у нас есть победа – либо большая, либо невероятно большая. Во втором случае у нас есть наш канал, в первом – у нас остается новый канал,
– объяснил Тайлер Андерсон.
Блогер поблагодарил всех, кто поддерживал Geek Jornal. В частности, Сергея Притулу, Евгения Клопотенко, Ирму Витовскую, Артема Албулу (блог "Клятий раціоналіст").
Он также отметил, что украинцы помогли ему отстоять честь всего украинского ютуба.
"1+1" сняли забастовки: новое видео от Geek Jornal
Противостояние "1 + 1" и Geek Journal: что известно
- Вечером 21 января популярный запорожский блогер с псевдонимом Тайлер Андерсон заявил, что его ютуб-канал Geek Journal с киносмотрами могут закрыть.
- Причиной также решения стали 3 жалобы, которые прислали представители телеканала "1+1" из-за якобы нарушения авторских прав.
- Тайлер Андерсон связал блокировку с последним выпуском, который появился накануне инцидента. В видео "Как потерять все за 30 лет? Когда 1+1 стал г+г? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН" блогер критиковал контент украинского телеканала.
- Блогер объяснил, что брал лишь фрагменты роликов "1+1". Он применял fair use, что позволяет ограниченное использование материалов без обращения к авторам видео.
- В сети создали тег в поддержку блогера #saveGeekJournal. Сотни людей публично выразили свою поддержку Тайлеру Андерсону.
- Блогер создал альтернативный ютуб-канал, на который за сутки подписались почти 70 тысяч человек. Кроме того, резко возросло количество подписчиков и на основном канале.
- Команда Geek Journal заявила о готовности бороться за ютуб-канал даже в суде.
Что известно о Geek Journal?Блог создал Тайлер Андерсон и его девушка Юлиана. Уже на протяжении 5 лет они создают качественные украиноязычные ролики о трендовых фильмах и сериалах. Это – первый украиноязычный канал о кино, который получил многотысячную аудиторию.
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