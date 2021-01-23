Популярный ютуб-канал Geek Jornal не прекратит свое существование. Телеканал "1+1" снял все 4 забастовки, которые ранее прислал из-за якобы нарушения авторских прав.

Результаты разговора команды Geek Jornal и представителей "1+1"

Geek Jornal пообщался с представителями "1+1". Об этом в новом видео на канале рассказал его автор, блогер с псевдонимом Тайлер Андерсон.

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По его словам, "1+1" согласился отказаться от забастовок, однако поставил несколько условий

удалить все 8 видео, на которые канал жаловался в 4 из 3 возможных забастовках;

публично признать свою ошибку.

Второй пункт, уточнил Тайлер Андерсон, выполнить было бы трудно. Ведь ролики уже успели загрузить на торрент, кроме того, в разных уголках страны неравнодушные сохранили их.

Поэтому блогер попросил "1+1" подумать до понедельника, 25 января. Тогда Тайлер Андерсон планировал отказать каналу.

Забастовки начали отзывать

Однако утром 24 января команду Geek Jornal ждал сюрприз: страйки один за другим начали исчезать. Блогер опасается, чтобы это не было затишьем перед бурей.

Но у нас есть победа – либо большая, либо невероятно большая. Во втором случае у нас есть наш канал, в первом – у нас остается новый канал,

– объяснил Тайлер Андерсон.

Блогер поблагодарил всех, кто поддерживал Geek Jornal. В частности, Сергея Притулу, Евгения Клопотенко, Ирму Витовскую, Артема Албулу (блог "Клятий раціоналіст").

Он также отметил, что украинцы помогли ему отстоять честь всего украинского ютуба.

"1+1" сняли забастовки: новое видео от Geek Jornal

Противостояние "1 + 1" и Geek Journal: что известно

Вечером 21 января популярный запорожский блогер с псевдонимом Тайлер Андерсон заявил, что его ютуб-канал Geek Journal с киносмотрами могут закрыть.

Причиной также решения стали 3 жалобы, которые прислали представители телеканала "1+1" из-за якобы нарушения авторских прав.

стали 3 жалобы, которые прислали представители телеканала "1+1" из-за якобы нарушения авторских прав. Тайлер Андерсон связал блокировку с последним выпуском, который появился накануне инцидента. В видео "Как потерять все за 30 лет? Когда 1+1 стал г+г? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН" блогер критиковал контент украинского телеканала.

с последним выпуском, который появился накануне инцидента. В видео "Как потерять все за 30 лет? Когда 1+1 стал г+г? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН" блогер критиковал контент украинского телеканала. Блогер объяснил, что брал лишь фрагменты роликов "1+1". Он применял fair use , что позволяет ограниченное использование материалов без обращения к авторам видео.

, что позволяет ограниченное использование материалов без обращения к авторам видео. В сети создали тег в поддержку блогера #saveGeekJournal. Сотни людей публично выразили свою поддержку Тайлеру Андерсону.

Сотни людей публично выразили свою поддержку Тайлеру Андерсону. Блогер создал альтернативный ютуб-канал , на который за сутки подписались почти 70 тысяч человек. Кроме того, резко возросло количество подписчиков и на основном канале.

, на который за сутки подписались почти 70 тысяч человек. Кроме того, резко возросло количество подписчиков и на основном канале. Команда Geek Journal заявила о готовности бороться за ютуб-канал даже в суде.