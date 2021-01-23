Популярний ютуб-канал Geek Jornal не припинить своє існування. Телеканал "1+1" зняв усі 4 страйки, які раніше надіслав через начебто порушення авторських прав.

Результати розмови команди Geek Jornal та представників "1+1"

Geek Jornal поспілкувався з представниками "1+1". Про це в новому відео на каналі розповів його автор, блогер з псевдонімом Тайлер Андерсон.

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За його словами, "1+1" погодився відмовитися від страйків, однак поставив кілька умов

видалити всі 8 відео, на які канал скаржився у 4 із 3 можливих страйках;

публічно визнати свою помилку.

Другий пункт, уточнив Тайлер Андерсон, виконати було б важко. Адже ролики вже встигли завантажити на торент, крім того, у різних куточках країни небайдужі зберегли їх.

Тому блогер попросив "1+1" подумати до понеділка, 25 січня. Тоді Тайлер Андерсон планував відмовити каналу.

Страйки почали відкликати

Однак вранці 24 січня команду Geek Jornal чекав сюрприз: страйки один за одним почали зникати. Блогер побоюється, аби це не було затишшям перед бурею.

Але у нас є перемога – або велика, або неймовірно велика. У другому випадку у нас є наш канал, у першому – у нас залишається новий канал,

– пояснив Тайлер Андерсон.

Блогер подякував усім, хто підтримував Geek Jornal. Зокрема, Сергієві Притулі, Євгену Клопотенку, Ірмі Вітовській, Артему Албулу (блог "Клятий раціоналіст").

Він також наголосив, що українці допомогли йому відстояти честь усього українського ютубу.

"1+1" зняли страйки: нове відео від Geek Jornal

Протистояння "1+1" та Geek Journal: що відомо

Ввечері 21 січня популярний запорізький блогер з псевдонімом Тайлер Андерсон заявив, що його ютуб-канал Geek Journal з кінооглядами можуть закрити.

Причиною також рішення стали 3 скарги, які надіслали представники телеканалу "1+1" через нібито порушення авторських прав.

стали 3 скарги, які надіслали представники телеканалу "1+1" через нібито порушення авторських прав. Тайлер Андерсон пов'язав блокування з останнім випуском, який з'явився напередодні інциденту. У відео "Як втратити все за 30 років? Коли 1+1 став г+г? СВ Шоу, Імперія кіно, Шоу довгоносиків, ТСН" блогер критикував контент українського телеканалу.

з останнім випуском, який з'явився напередодні інциденту. У відео "Як втратити все за 30 років? Коли 1+1 став г+г? СВ Шоу, Імперія кіно, Шоу довгоносиків, ТСН" блогер критикував контент українського телеканалу. Блогер пояснив, що брав лише фрагменти роликів "1+1". Він застосовував fair use , що дозволяє обмежене використання матеріалів без звернення до авторів відео.

, що дозволяє обмежене використання матеріалів без звернення до авторів відео. У мережі створили тег на підтримку блогера #saveGeekJournal. Сотні людей публічно висловили свою підтримку Тайлеру Андерсону.

Сотні людей публічно висловили свою підтримку Тайлеру Андерсону. Блогер створив альтернативний ютуб-канал , на який за добу підписалися майже 70 тисяч людей. Крім того, різко зросла кількість підписників і на основному каналі.

, на який за добу підписалися майже 70 тисяч людей. Крім того, різко зросла кількість підписників і на основному каналі. Команда Geek Journal заявила про готовність боротися за ютуб-канал навіть у суді.