Телеканал "1+1" спростував інформацію про те, що відкликав скарги щодо ютуб-каналу україномовного кіноогляду Geek Journal. Мовиться про нібито порушення авторських прав.

Свою мету канал виконав. Про це група 1+1 media заявила у своєму пресрелізі.

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Мету скарг виконано

"Зараз відео, на які креатор каналу не мав авторських прав, на відеохостингу відсутні, що й було метою скарг", – повідомили у заяві.

Скарги надіслали через незаконне використання автором контенту 1+1 media та з єдиною метою — захисту власного контенту на будь-яких майданчиках, зокрема в інтернеті, та дотримання культури поваги до авторського права й інтелектуальної власності,

– сказали у повідомленні.

Також представники телеканалу наголосили, що відправили скарги через незаконне використання автором контенту 1+1 media. А канал заблокували безпосередньо через рішення відеохостингу YouTube.

Зазначимо! Раніше Geek Journal повідомив на фейсбук-сторінці, що телеканал "1+1" скасував усі скарги про порушення авторських прав після хвилі обурення в соцмережах.

Протистояння "1+1" та Geek Journal: коротко