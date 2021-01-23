"1+1" проти Geek Journal: канал спростував інформацію щодо відкликання скарг
Телеканал "1+1" спростував інформацію про те, що відкликав скарги щодо ютуб-каналу україномовного кіноогляду Geek Journal. Мовиться про нібито порушення авторських прав.
Свою мету канал виконав. Про це група 1+1 media заявила у своєму пресрелізі.
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Мету скарг виконано
"Зараз відео, на які креатор каналу не мав авторських прав, на відеохостингу відсутні, що й було метою скарг", – повідомили у заяві.
Скарги надіслали через незаконне використання автором контенту 1+1 media та з єдиною метою — захисту власного контенту на будь-яких майданчиках, зокрема в інтернеті, та дотримання культури поваги до авторського права й інтелектуальної власності,
– сказали у повідомленні.
Також представники телеканалу наголосили, що відправили скарги через незаконне використання автором контенту 1+1 media. А канал заблокували безпосередньо через рішення відеохостингу YouTube.
Протистояння "1+1" та Geek Journal: коротко
- Блогер з псевдонімом Тайлер Андерсон 21 січня заявив, що його ютуб-канал Geek Journal з кінооглядами можуть закрити.
- Представники телеканалу "1+1" надіслали на канал 3 скарги через нібито порушення авторських прав.
- Натомість Тайлер Андерсон заявив, що брав лише фрагменти роликів "1+1". Він застосовував fair use, що дозволяє обмежене використання матеріалів без звернення до авторів відео.
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