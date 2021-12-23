Рассекретить сумму гонорара удалось изданию Variety – по их данным, Ривз получил за главную роль от 12 до 14 миллионов долларов. За такие средства звезды часто покупают особняки на Голливудских холмах в Калифорнии, средняя цена которых составляет 5 – 7 миллионов долларов.

Интересно Когда сюжет взят из жизни: фильмы об азартных играх, снятые по реальным событиям



Киану Ривз в фильме "Матрица: Воскрешение"/ Фото "Планета кино"

Что интересно, заработок стал не намного больше, чем сумма, которую актер получил за работу в первой части 1999 года. Тогда актеру заплатили 10 миллионов долларов. Вероятно, что Ривз вполне мог согласиться на меньший гонорар, чтобы облегчить съемки фильма. Он так уже делал во время съемок фильма "Адвокат дьявола".

Зимние вечера особенно длинны, если проводить их без SlotoKing. Это онлайн-казино поможет окунуться в атмосферу азартного королевства и предложит вам десятки топовых игр, которые принесут настоящее удовольствие.

Но это не последние деньги, которые заработает Киану благодаря новой кинокартине. Журналисты сообщили, что сумма может увеличиться после завершения проката ленты в кинотеатрах. Однако это один из самых низких гонораров, заявленных в списке.

Обратите внимание Премьера "Матрица: Воскрешение": все, что стоит знать перед походом в кино

Гонорары других звезд

Обратим внимание, что журналисты узнали зарплату и других звезд за киноленты в 2021 году, поэтому предлагаем узнать весь список: