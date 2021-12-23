Розсекретити суму гонорару вдалось виданню Variety – за їхніми даними, Рівз отримав за головну роль від 12 до 14 мільйонів доларів. За такі кошти зірки часто купують маєтки на Голлівудських пагорбах у Каліфорнії, середня ціна яких складає 5 – 7 мільйонів доларів.

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Кіану Рівз у фільмі "Матриця: Воскресіння" / Фото "Планета кіно"

Що цікаво, заробіток став не ненабагато більшим, ніж сума, яку актор отримав за роботу у першій частині 1999 року. Тоді акторові заплатити 10 мільйонів доларів. Ймовірно, що Рівз цілком міг погодитися на менший гонорар, щоб полегшити зйомки фільму. Він так вже робив під час зйомок фільму "Адвокат диявола".

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Але це не останні гроші, які заробить Кіану завдяки новій кінокартині. Журналісти повідомили, що сума може збільшитись після завершення прокату стрічки у кінотеатрах. Проте це один з найнижчих гонорарів, заявлених у списку.

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Гонорари інших зірок

Звернемо увагу, що журналісти дізнались зарплатню й інших зірок за кінострічки у 2021 році, тому пропонуємо дізнатись весь список: