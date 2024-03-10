После сеанса актриса говорит, что не могла говорить, есть и ничего делать. В то же время Римма считает, что документальное кино во время войны важно для украинцев.
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Что Римма Зюбина думает о фильме "20 дней в Мариуполе"
Актриса рассказала, что посмотрела ленту в Черновцах, на кинофестивале "Миколайчук OPEN".
Помню, как мы вышли из кинотеатра, стали и молчали. Не могли разговаривать друг с другом. В тот день я ехала в Одессу. Помню то состояние, ком в горле. Такое было только, когда папа умер. Я не могла говорить, есть, пить, ничего,
– призналась артистка.
Она подчеркнула, что "20 дней в Мариуполе" – прекрасная и невероятно важная работа. По ее мнению, украинцам сегодня нужно снимать много документальных фильмов.
Наши разрушенные города, разрушенные человеческие судьбы. Все эти истории надо фиксировать. Это свидетельство того, что у нас война, а не какой-то конфликт. Что мы не "братские, дружественные народы". Друзья и братья так не поступают. А также это свидетельство для международного трибунала в Гааге,
– подчеркнула знаменитость.
"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма
Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"
- Сейчас лента борется за золотую статуэтку Оскара в номинации "Лучший документальный фильм".
- "20 дней в Мариуполе" создали украинский журналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они в составе съемочной группы Associated Press документировали преступления, совершенные российскими оккупантами против гражданского населения Мариуполя, в течение 20 дней в феврале и марте 2022 года
- Фильм отмечали на различных международных кинофестивалях. В частности, недавно лента получила уважаемую британскую премию BAFTA за лучший документальный фильм, а Мстиславу Чернову вручили награду Американской гильдии режиссеров.