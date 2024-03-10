Після сеансу акторка каже, що не могла говорити, їсти та нічого робити. Водночас Римма вважає, що документальне кіно під час війни важливе для українців.
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Що Римма Зюбіна думає про фільм "20 днів у Маріуполі"
Акторка розповіла, що подивилась стрічку у Чернівцях, на кінофестивалі "Миколайчук OPEN".
Пам'ятаю, як ми вийшли з кінотеатру, стали й мовчали. Не могли розмовляти одне з одним. Того дня я їхала в Одесу. Пам'ятаю той стан, ком у горлі. Таке було тільки, коли тато помер. Я не могла говорити, їсти, пити, нічого,
– зізналася артистка.
Вона підкреслила, що "20 днів у Маріуполі" – прекрасна і неймовірно важлива робота. На її думку, українцям сьогодні потрібно знімати багато документальних фільмів.
Наші зруйновані міста, зруйновані людські долі. Всі ці історії треба фіксувати. Це свідчення того, що у нас війна, а не якийсь конфлікт. Що ми не "братні, дружні народи". Друзі й брати так не вчиняють. А також це свідчення для міжнародного трибуналу в Гаазі,
– наголосила знаменитість.
"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму
Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"
- Зараз стрічка бореться за золоту статуетку Оскара в номінації "Найкращий документальний фільм".
- "20 днів у Маріуполі" створили український журналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтко та продюсерка Василиса Степаненко. Вони у складі знімальної групи Associated Press документували злочини, скоєні російськими окупантами проти цивільного населення Маріуполя, протягом 20 днів у лютому та березні 2022 року
- Фільм відзначали на різних міжнародних кінофестивалях. Зокрема, нещодавно стрічка здобула поважну британську премію BAFTA за найкращий документальний фільм, а Мстиславу Чернову вручили нагороду Американської гільдії режисерів.