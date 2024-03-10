Після сеансу акторка каже, що не могла говорити, їсти та нічого робити. Водночас Римма вважає, що документальне кіно під час війни важливе для українців.

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Що Римма Зюбіна думає про фільм "20 днів у Маріуполі"

Акторка розповіла, що подивилась стрічку у Чернівцях, на кінофестивалі "Миколайчук OPEN".

Пам'ятаю, як ми вийшли з кінотеатру, стали й мовчали. Не могли розмовляти одне з одним. Того дня я їхала в Одесу. Пам'ятаю той стан, ком у горлі. Таке було тільки, коли тато помер. Я не могла говорити, їсти, пити, нічого,

– зізналася артистка.

Вона підкреслила, що "20 днів у Маріуполі" – прекрасна і неймовірно важлива робота. На її думку, українцям сьогодні потрібно знімати багато документальних фільмів.

Наші зруйновані міста, зруйновані людські долі. Всі ці історії треба фіксувати. Це свідчення того, що у нас війна, а не якийсь конфлікт. Що ми не "братні, дружні народи". Друзі й брати так не вчиняють. А також це свідчення для міжнародного трибуналу в Гаазі,

– наголосила знаменитість.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"