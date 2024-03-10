Я не могла говорить, - Римма Зюбина о фильме "20 дней в Мариуполе", который номинировали на Оскар

Украинская актриса Римма Зюбина поделилась своими мыслями о фильме "20 дней в Мариуполе", которому букмекеры прогнозируют победу на Оскаре. Она призналась, что после просмотра ленты ее переполняли разные эмоции.

После сеанса актриса говорит, что не могла говорить, есть и ничего делать. В то же время Римма считает, что документальное кино во время войны важно для украинцев.

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Что Римма Зюбина думает о фильме "20 дней в Мариуполе"

Актриса рассказала, что посмотрела ленту в Черновцах, на кинофестивале "Миколайчук OPEN".

Помню, как мы вышли из кинотеатра, стали и молчали. Не могли разговаривать друг с другом. В тот день я ехала в Одессу. Помню то состояние, ком в горле. Такое было только, когда папа умер. Я не могла говорить, есть, пить, ничего,

– призналась артистка.

Она подчеркнула, что "20 дней в Мариуполе" – прекрасная и невероятно важная работа. По ее мнению, украинцам сегодня нужно снимать много документальных фильмов.

Наши разрушенные города, разрушенные человеческие судьбы. Все эти истории надо фиксировать. Это свидетельство того, что у нас война, а не какой-то конфликт. Что мы не "братские, дружественные народы". Друзья и братья так не поступают. А также это свидетельство для международного трибунала в Гааге,

– подчеркнула знаменитость.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"