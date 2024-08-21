Кинокартина продолжает покорять самые престижные международные кинофестивали и получать новые награды. В частности, 20 августа фильм снова был отмечен – на этот раз на престижной премии Septimius Awards в Нидерландах.

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"20 дней в Мариуполе" получил еще одну важную международную награду: что известно

В номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" лента получила главную награду, в очередной раз подтвердив свой статус выдающегося документального кино.

Награду получила украинская журналистка и продюсер Василиса Степаненко, которая непосредственно участвовала в создании фильма, сотрудничая с режиссером во время работы в окруженном российскими войсками Мариуполе в 2022 году.

Ее вклад в документирование событий войны является чрезвычайно важным, поскольку команда фильма работала в экстремальных условиях под постоянными обстрелами и бомбардировками.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

На сцену Василиса вышла не одна, а вместе с Анастасией. Во время бомбежки Мариуполя эта женщина находилась в роддоме, беременная и окруженная опасностью. Ее история, показана в фильме, стала символом невероятной стойкости украинского народа, которая не сломалась даже в самых сложных условиях войны.

Это огромная честь быть на сцене сегодня, и это огромная честь быть на сцене с этой семьей. Она (Анастасия, – Кино 24) была тогда беременна своим сыном, когда россияне бомбили роддом. Сегодня ему почти три года, как и войне. Полномасштабное вторжение продолжается. Сейчас Нидерланды стали для них временным домом,

– сказала Василиса.

Их совместное появление на сцене стало трогательным моментом, который напомнил миру об ужасах войны и чрезвычайное мужество тех, кто переживает эти события на собственном опыте.