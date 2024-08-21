Кінокартина продовжує підкорювати найпрестижніші міжнародні кінофестивалі та здобувати нові відзнаки. Зокрема, 20 серпня фільм знову був відзначений – цього разу на престижній премії Septimius Awards у Нідерландах.

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"20 днів у Маріуполі" здобув ще одну важливу міжнародну нагороду: що відомо

У номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" стрічка отримала головну нагороду, вкотре підтвердивши свій статус визначного документального кіно.

Нагороду отримала українська журналістка та продюсерка Василіса Степаненко, яка безпосередньо брала участь у створенні фільму, співпрацюючи з режисером під час роботи в оточеному російськими військами Маріуполі у 2022 році.

Її внесок у документування подій війни є надзвичайно важливим, оскільки команда фільму працювала в екстремальних умовах під постійними обстрілами та бомбардуваннями.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

На сцену Василіса вийшла не одна, а разом з Анастасією. Під час бомбардування Маріуполя ця жінка перебувала в пологовому будинку, вагітна та оточена небезпекою. Її історія, показана у фільмі, стала символом неймовірної стійкості українського народу, яка не зламалася навіть у найскладніших умовах війни.

Це величезна честь бути на сцені сьогодні, і це величезна честь бути на сцені з цією родиною. Вона (Анастасія, – Кіно 24) була тоді вагітна своїм сином, коли росіяни бомбили пологовий будинок. Сьогодні йому майже три роки, як і війні. Повномасштабне вторгнення продовжується. Зараз Нідерланди стали для них тимчасовим домом,

– сказала Василіса.

Їхня спільна поява на сцені стала зворушливим моментом, який нагадав світу про жахіття війни та надзвичайну мужність тих, хто переживає ці події на власному досвіді.