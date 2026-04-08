"2000 метров до Андреевки" Чернова отмечен сразу в нескольких номинациях на премии Эмми
- Фильм "2000 метров до Андреевки" получил шесть номинаций на премии Эмми, включая лучший документальный фильм и лучший сценарий.
- Режиссер Мстислав Чернов сообщил, что фильм также номинирован на премию Джорджа Фостера.
"2000 метров до Андреевки" – популярный украинский документальный фильм. Хотя в этом году лента не попала в шортлист премии Оскар, ее отмечают на многих других престижных кинопремиях.
На этот раз фильм получил сразу несколько номинаций на Эмми в области документалистики. Об этом сообщили организаторы премии.
"2000 метров до Андреевки" номинировали на Эмми: в каких категориях?
Фильм "2000 метров до Андреевки" отметили сразу в шести номинациях премии Эмми. В частности, лента представлена в категориях:
- лучший документальный фильм,
- лучший документальный фильм о современных событиях,
- лучший сценарий,
- лучшая режиссерская работа,
- лучшая операторская работа,
- лучший монтаж.
К счастью, в мире до сих пор есть престижные кинопремии, которые обращают внимание на действительно стоящие ленты, а не поддаются влиянию пропаганды. В частности, в отличие от ситуации с премией Оскар.
Кроме того, на своей странице в инстаграме режиссер фильма "2000 метров до Андреевки" Мстислав Чернов сообщил, что лента также номинирована на премию Джорджа Фостера.
"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма
Что стоит знать о фильме "2000 метров до Андреевки"?
- "2000 метров до Андреевки" – украинский документальный фильм, срежиссированный Мстиславом Черновым.
- Лента получила чрезвычайно высокие оценки критиков.
- В украинский прокат она вышла 28 августа 2025 года.
- Рейтинг фильма на IMDb составляет 8,4 из 10, что свидетельствует о его значительном успехе.
- Фильм был номинирован на ряд престижных премий, в частности Sundance Film Festival, а также премии Гильдии и BAFTA Awards.