"2000 метров до Андреевки" признан одним из лучших документальных фильмов 2025 года

Украинский документальный фильм "2000 метров до Андреевки", созданный режиссером Мстиславом Черновым, признали одним из лучших в США. Недавно сеть всколыхнула новость о том, что лента проиграла в номинации российскому фильму о "независимой журналистике".

И на этот раз украинская работа попала в пятерку лучших документальных фильмов США по версии Национального совета кинокритиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на National Board of Review.

"2000 метров до Андреевки" – один из лучших документальных фильмов 2025 года

Национальный совет кинокритиков США назвал украинский фильм "2000 метров до Андреевки" одним из лучших документальных фильмов 2025 года. Это премия, которая ежегодно отмечает выдающиеся достижения в кинематографе. В этом году члены совета просмотрели 265 фильмов и выбрали лучшие из них. Среди лауреатов оказалась лента Мстислава Чернова, которая представит Украину на кинопремии Оскар 2026 года.

Кого еще отметил Национальный совет кинокритиков США?