"Заплатите за мою психотерапию": первые отзывы зрителей на финальный сезон "Игры в кальмара"

27 июня 2025 года состоялась премьера финального сезона сериала "Игра в кальмара". Это долгожданный релиз любимой киноистории, которого с нетерпением ждали зрители.

Показ стартовал в 10 часов, а в сети уже появились первые отзывы на новые эпизоды. В материале Кино 24 мы собрали, что именно пишут зрители после просмотра 3 сезона "Игры в кальмара". Осторожно: в материале могут быть спойлеры.

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Что пишут в сети о 3 сезоне сериала "Игра в кальмара"

Согласно отзывам первых зрителей, которые пишут фанаты "Игры в кальмара" в сети, можно понять, что последний сезон оказался не совсем хеппи-эндом, а скорее – жестокой точкой.

По словам зрителей, самой тяжелой выдалась вторая серия и многие отмечают, что после просмотра этого эпизода стоит сделать паузу. Некоторые пишут, что финальная сцена разрывает сердце на куски.

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Многие из зрителей просто в восторге от новых эпизодов, а многие расстроены из-за того, что это уже финал истории. Вот что пишут люди в сети:

"Вот и началось то, из-за чего у меня будет депрессия"

"Вторая серия разбила мне сердце"

"Досмотрела. Это просто слезы!"

"Надо сделать длинный перерыв после 2 эпизода"

"Я ревела тупо везде, только не на 333 – он разочаровал меня"

"Вы все заплатите за мою психотерапию!"

"Я в депрессии после просмотра сериала"

"Финальная сцена...мое сердце разрывается на куски!"

"Концовка – очень болезненна"

Если вы до сих пор не отложили все свои дела и не посмотрели финальный сезон "Игры в кальмара", вам точно стоит это сделать.