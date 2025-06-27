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Кино Подборки кино "Заплатите за мою психотерапию": первые отзывы зрителей на финальный сезон "Игры в кальмара"
27 июня, 16:16
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"Заплатите за мою психотерапию": первые отзывы зрителей на финальный сезон "Игры в кальмара"

Ольга Панькив
Основні тези
  • Премьера финального сезона "Игры в кальмара" состоялась 27 июня 2025 года.
  • Зрители отмечают сложность второй серии и эмоциональность финальной сцены.
  • Многие в восторге от новых эпизодов, хотя некоторые разочарованы завершением истории.
  • Комментарии в сети свидетельствуют о сильных эмоциональных реакциях.

27 июня 2025 года состоялась премьера финального сезона сериала "Игра в кальмара". Это долгожданный релиз любимой киноистории, которого с нетерпением ждали зрители.

Показ стартовал в 10 часов, а в сети уже появились первые отзывы на новые эпизоды. В материале Кино 24 мы собрали, что именно пишут зрители после просмотра 3 сезона "Игры в кальмара". Осторожно: в материале могут быть спойлеры.

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Что пишут в сети о 3 сезоне сериала "Игра в кальмара"

Согласно отзывам первых зрителей, которые пишут фанаты "Игры в кальмара" в сети, можно понять, что последний сезон оказался не совсем хеппи-эндом, а скорее – жестокой точкой.

По словам зрителей, самой тяжелой выдалась вторая серия и многие отмечают, что после просмотра этого эпизода стоит сделать паузу. Некоторые пишут, что финальная сцена разрывает сердце на куски.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

Многие из зрителей просто в восторге от новых эпизодов, а многие расстроены из-за того, что это уже финал истории. Вот что пишут люди в сети:

  • "Вот и началось то, из-за чего у меня будет депрессия"
  • "Вторая серия разбила мне сердце"
  • "Досмотрела. Это просто слезы!"
  • "Надо сделать длинный перерыв после 2 эпизода"
  • "Я ревела тупо везде, только не на 333 – он разочаровал меня"
  • "Вы все заплатите за мою психотерапию!"
  • "Я в депрессии после просмотра сериала"
  • "Финальная сцена...мое сердце разрывается на куски!"
  • "Концовка – очень болезненна"

Если вы до сих пор не отложили все свои дела и не посмотрели финальный сезон "Игры в кальмара", вам точно стоит это сделать.