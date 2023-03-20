Редакция Кино 24 предлагает 5 мощных горячих фильмов о селф-мэйде миллионеров. Каким был их путь и как они заработали миллионы – узнайте ниже.

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5 фильмов о миллионерах, которые стоит просмотреть

Банк Дейва / Bank of Dave

Год: 2023

Жанр: Байопик, комедия

В центре сюжета – реальная история обычного бизнесмена Дэйва Фишвика. В кризисное время он стал занимать деньги горожанам – и от этого выиграли все: и сам мужчина, и люди, и община. Главный герой решил открыть небольшой банк для своего города – но это решение не одобрила британская банковская система, которая в последний раз выдавала лицензию на открытие финучреждений 150 лет назад! И началась настоящая война: между представителями банковских элит и обычным человеком.

Фильм снял молодой перспективный режиссер Крис Фоггин ("Влюбленные дети", "Друзья рыбака"), главные роли исполнили:

Рори Киннир ("007: Спектр", "Черное зеркало");

Гью Бонневиль ("Аббатство Даунтон", "Приключения Паддингтона");

Фиби Дайневор ("Бриджертоны") и другие.

Дополним, что в Великобритании автобиографическая книга Фишвика стала бестселлером, о нем сняли документальное кино, а сам Дэйв – почти национальный герой.

История Фишвика вдохновляет: он смог сделать то, что никому не удавалось! Рекомендуем проанализировать части его успеха: идея бизнеса, работающего даже в кризис, упорство и уверенность, поиск резервных вариантов, привлечение общины, крепкий тыл и… правда жизни. Кстати, в городе Бернли до сих пор работает Банк Дэйва – и кто-либо может туда прийти и все расспросить у героя сюжета.

"Банк Дэйва": смотрите трейлер

"Стив Джобс" / Steve Jobs

Год: 2015

Жанр: Байопик, драма

Об IT-гении современности снято много разных лент, но рекомендуем посмотреть именно эту, с Майклом Фассбендером в главной роли, режиссером которой выступил обладатель Оскара, Золотого глобуса и других премий. Дэнни Бойл ("На игле" и "Миллионер из трущоб"). Картина довольно нестандартная, и больше не о том, как именно Джобс увлек мир – а о его умении нетривиально мыслить и воплощать свои мечты.

Сценарий Аарона Соркина (адаптация биографической книги Уолтера Айзексона) больше напоминает трехактную пьесу: содержит три получасовых части, каждая из которых рассказывает о 16 годах жизни Джобса. Идея трехактной структуры понравилась и режиссеру: это как о начале, середине и конце любого процесса и даже о человеческой жизни.

Стив Возняк, приятель Джобса и соучредитель Apple, признался, что испытал смешанные эмоции, когда смотрел фильм: он настаивал, что между ним и Джобсом не было споров о собственности. Но добавил, что фильм наиболее правдив из всех, что существуют о компаньон-гении. Отметим, что "Стив Джобс" имеет две номинации на Оскар, два Золотых глобуса, BAFTA и целую кучу других призов.

Обратите внимание, как главный герой принимает решение – как человек, полностью несущий ответственность, и который не волнует точка зрения других. То, что хорошо гению, не всегда подойдет командным игрокам.

"Стив Джобс": смотрите трейлер

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"Джой" / Joy

Год: 2015

Жанр: Байопик, драма, комедия

Джой Мангано – обычная женщина, работающая на нескольких работах, чтобы прокормить своих детей, родителей и бывшего мужа. Но когда она придумывает чудо-швабру – ее жизнь удивительным образом перезагружается! Монгано трансформируется из исполнителя в заказчика, а ее продукт разлетается по миру, словно горячие пирожки! И женщине уже приходится мыслить как предпринимателю, имеющему миллионы.

В главной роли – известная актриса, обладательница Оскара Дженнифер Лоренс ("Люди Икс", "Голодные игры", "Сборник лучей надежды", "Американская афера", "Пробуждение" и другие), также в ленте снялись Роберт де Ниро, Брэдли Купер, Изабелла Росселлини и другие. И хотя лента режиссера Дэвида Расселла получила смешанные отзывы критиков, однако была выдвинута на Оскар и завоевала Золотой глобус.

Этот фильм имеет практическую ценность: потому что можно проследить путь героини от обычной матери-одиночки – до миллионерши. И обратите внимание на ее выбор, поступки, деловую хватку и умение договариваться или отвергать нечестные предложения.

"Джой": смотрите трейлер

"Миллионер из трущоб" / Slumdog Millionaire

Год: 2008

Жанр: Мелодрама, драма

Юный сирота из трущоб Мумбаи Джамал Малик попадает на телеигру "Как стать миллионером?" – и вот-вот, выигрывает 20 "лимонов". Но неожиданно Джамала арестовывают – его подозревают в мошенничестве. Ибо человек, росший в самых бедных кварталах, не может быть таким образованным и так много знать! С этого начинается рассказ Малика – о его семье, смерти матери, о брате, пребывании у комрачикосов и любимой девушке Латике.

Лента режиссера Дэнни Бойла имела грандиозный успех в мире, ибо соединила трогательную историю тинейджера-сироты, строила историю и желание человека коренным образом изменить свою жизнь к лучшему. Фильм при бюджете в 15 миллионов долларов заработал 378 миллионов долларов! Также "Миллионер из трущоб" взял 8 Оскаров (Лучший фильм. Режиссура, сценарий), 4 Золотых глобуса и многие другие престижные награды.

"Миллионер из трущоб" несет много ценных месседжей о том, что судьба всегда на стороне тех, кто честен, искренний и уверенно идет к своей цели. А еще у героя была такая мотивация изменить жизнь, ставшую его целью.

"Миллионер из трущоб": смотрите трейлер

"Человек, который изменил все" / Moneyball

Год: 2011

Жанр: Байопик, спортивная драма

Основанный на реальных событиях фильм рассказывает о жизни и борьбе генерального менеджера спортивной команды "Окленд Атлетикс" Билли Бина.

Команда Бина переживает плохие времена – проигрыш по проигрышу. Почти случайно Бин знакомится с экономистом Питером Брендом: пользуясь новаторской схемой, он определяет полезность игроков. И Билли Бин набирает в команду новых людей, способных стать суперигроками, но действия Бина вызывают недоверие со стороны других управленцев. Через флешбеки зрители узнают историю самого Билли, который в определенное время не знал, как ему поступить – играть в команду или учиться? В этой игре ставки растут каждую минуту: что дальше будет с менеджером, не ошибся ли он снова?

Одна из лучших ролей Брэда Питта, картина получила 6 номинаций на Оскар, 4 – на Золотой глобус, 3 – на кинопремию BAFTA и многие другие призы.

Если не видели этот фильм – очень рекомендуем! Вас ждут почти два часа увлекательной истории человека, который идет новаторским путем, полагаясь на собственную интуицию и желание больше никогда не проигрывать. Есть чему поучиться у главного героя!

"Человек, который изменил все": смотрите трейлер