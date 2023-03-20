Редакція Кіно 24 пропонує 5 потужних гарячих фільмів про селф-мейд мільйонерів. Яким був їхній шлях і як вони заробили мільйони – дізнайтеся нижче.

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5 фільмів про мільйонерів, які варто переглянути

"Банк Дейва" / Bank of Dave

Рік: 2023

Жанр: Байопік, комедія

В центрі сюжету – реальна історія звичайного бізнесмена Дейва Фішвіка. В кризовий час він став позичати гроші містянам – і від цього виграли усі: і сам чоловік, і люди, і громада. Головний герой вирішив відкрити невеличкий банк для свого міста – але це рішення не схвалила британська банківська система, яка востаннє видавала ліцензію на відкриття фінустанов аж 150 років назад! І почалася справжня війна: між представниками банківських еліт і звичайною людиною.

Фільм зняв молодий перспективний режисер Кріс Фоггін ("Закохані діти", "Друзі рибалки"), головні ролі виконали:

Рорі Кіннір ("007: Спектр", "Чорне дзеркало");

Г’ю Бонневіль ("Абатство Даунтон", "Пригоди Паддінгтона");

Фібі Дайневор ("Бріджертони") та інші.

Доповнимо, що у Великій Британії автобіографічна книга Фішвіка стала бестселером, про нього зняли документальне кіно, а сам Дейв нині – майже національний герой.

Історія Фішвіка надихає: він зміг зробити те, що не вдавалося нікому! Рекомендуємо проаналізувати частини його успіху: ідея бізнесу, що працює навіть в кризу, завзятість і впевненість, пошук резервних варіантів, залучення громади, міцний тил і… правда життя. До речі, в місті Бернлі й досі працює Банк Дейва – і будь-хто може туди прийти та все розпитати в героя сюжету.

"Банк Дейва": дивіться трейлер

"Стів Джобс" / Steve Jobs

Рік: 2015

Жанр: Байопік, драма

Про IT-генія сучасності знято багато різних стрічок, але радимо подивитися саме цю, з Майклом Фассбендером в головній ролі, режисером якої виступив володар Оскара, Золотого глобуса та інших премій. Денні Бойл ("На голці" і "Мільйонер з нетрів"). Картина доволі нестандартна, і більше не про те, як саме Джобс захопив світ – а про його вміння нетривіально мислити та втілювати свої мрії.

Сценарій Аарона Соркіна (адаптація біографічної книги Волтера Айзексона) більше нагадує триактну п’єсу: містить три півгодинні частини, кожна з яких розповідає про 16 років життя Джобса. Ідея триактної структури сподобалась й режисеру: це немов про початок, середину і кінець будь-якого процесу і навіть про людське життя.

Стів Возняк, приятель Джобса і співзасновник Apple, зізнався, що відчув змішані емоції, коли дивився стрічку: він наполягав, що між ним і Джобсом не було суперечок про власність. Але додав, що фільм найбільш правдивий з усіх, що існують про компаньона-генія. Зазначимо, що "Стів Джобс" має дві номінації на Оскар, два Золотих глобуси, BAFTA та цілу купу інших призів.

Зверніть увагу, як головний герой приймає рішення – як людина, яка цілковито несе відповідальність, і яку не хвилює точка зору інших. Те, що добре для генія, не завжди підійде командним гравцям.

"Стів Джобс": дивіться трейлер

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"Джой" / Joy

Рік: 2015

Жанр: Байопік, драма, комедія

Джой Мангано – звичайна жінка, яка працює на декількох роботах, щоб прогодувати своїх дітей, батьків та колишнього чоловіка. Але коли вона вигадує чудо-швабру – її життя дивним чином перезавантажується! Монгано трансформується з виконавця на замовника, а її продукт розлітається по світу, немов гарячі пиріжки! І жінці вже доводиться мислити як підприємцю, що має мільйони.

В головній ролі – відома акторка, володарка Оскара Дженніфер Лоренс ("Люди Ікс", "Голодні ігри", "Збірка промінців надії", "Американська афера", "Пробудження" та інші), також в стрічці знялися Роберт де Ніро, Бредлі Купер, Ізабелла Росселліні та інші. І хоча стрічка режисера Девіда Расселла отримала змішані відгуки критиків, проте була висунута на Оскар та виборола Золотий глобус.

Цей фільм має практичну цінність: бо можна простежити шлях героїні від звичайної мати-одиначки – до мільйонерки. І зверніть увагу на її вибір, вчинки, ділову хватку і вміння домовлятися або відхиляти нечесні пропозиції.

"Джой": дивіться трейлер

"Мільйонер з нетрів" / Slumdog Millionaire

Рік: 2008

Жанр: Мелодрама, драма

Юний сирота з нетрів Мумбаї Джамал Малік потрапляє на телегру "Як стати мільйонером?" – і ось-ось, виграє 20 "лимонів". Але несподівано Джамала заарештовують – його підозрюють у шахрайстві. Бо людина, що зростала у найбідніших кварталах, не може бути такою освіченою і так багато знати! З цього починається розповідь Маліка – про його родину, смерть матері, про брата, перебування у компрачикосів та кохану дівчину Латіку.

Стрічка режисера Денні Бойла мала грандіозний успіх у світі, бо поєднала зворушливу історію тинейджера-сироти, лав сторі й бажання людини докорінно змінити своє життя на краще. Фільм при бюджеті в 15 мільйонів доларів заробив 378 мільйонів доларів! Також "Мільйонер з нетрів" взяв 8 Оскарів (Найкращий фільм. Режисура, сценарій), 4 Золотих глобуси та багато інших престижних нагород.

"Мільйонер з нетрів" несе багато цінних меседжів про те, що доля завжди на боці тих, хто чесний, щирий і впевнено йде до своєї мети. А ще в героя була така мотивація змінити життя, що стала його ціллю.

"Мільйонер з нетрів": дивіться трейлер

"Людина, яка змінила все" / Moneyball

Рік: 2011

Жанр: Байопік, спортивна драма

Заснований на реальних подіях, фільм розповідає про життя і боротьбу генерального менеджера спортивної команди "Окленд Атлетікс" Біллі Біна.

Команда Біна переживає лихі часи – програш за програшем. Майже випадково Бін знайомиться з економістом Пітером Брендом: користуючись новаторською схемою, він визначає корисність гравців. І Біллі Бін набирає в команду нових людей, які здатні стати супергравцями, але дії Біна викликають недовіру з боку інших управлінців. Через флешбеки глядачі дізнаються історію самого Біллі, який в певний час не знав, як йому вчинити – йти грати в команду чи навчатися? В цій грі ставки зростають кожної хвилини: що далі буде з менеджером, чи не помилився він знову?

Одна з найкращих ролей Бреда Пітта, картина отримала 6 номінацій на Оскар, 4 – на Золотий глобус, 3 – на кінопремію BAFTA та багато інших призів.

Якщо не бачили цей фільм – дуже радимо! На вас чекають майже дві години захопливої історії людини, яка йде новаторським шляхом, покладаючись на власну інтуїцію і бажання більше ніколи не програвати. Є чому повчитися у головного героя!

"Людина, яка змінила все": дивіться трейлер