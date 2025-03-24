6 блестящих комедийных фильмов, которые заставят вас плакать от смеха

Смех помогает поднять настроение и запустить в действие гормоны счастья. Несколькочасовая порция юмора – это один из способов улучшить свой день, вылечить разбитое сердце или просто расслабиться.

Кино 24 собрало удачные комедийные фильмы, которые станут лучшим лекарством против плохого настроения. Они настолько забавные, что могут довести до слез от смеха.

К слову Сюжет впечатляет: 3 захватывающие фильмы, основанные на реальных историях

"Выпускной класс"

Звезда комедийного жанра Ребел Уилсон сыграла чирлидершу, которая внезапно приходит в себя в 37 лет. Дело в том, что из-за неудачного трюка 20 лет назад она прямо перед выпускным вечером впала в кому. Но даже во взрослом возрасте девушка хочет все-таки осуществить свою школьную мечту и стать королевой бала.

"Выпускной класс": смотрите трейлер онлайн

"Вежливое общество"

Один из самых забавных фильмов 2023 года рассказывает о юной девушке Рие, которая увлеклась боевыми искусствами и хочет стать профессиональным каскадером. Но не все в ее семье разделяют такое увлечение. Между тем ее сестра покидает школу и решает выйти замуж за богача. Рия разрабатывает план, чтобы спасти сестру от поспешного решения.

"Вежливое общество": смотрите трейлер онлайн

"Гарольд и Кумар уходят в отрыв"

Кинокомедия рассказывает о лучших друзьях – Гарольде, который работает банкиром, и Кумаре, который всячески хочет избежать поступления в медицинский колледж. Ребята договариваются как-то покурить марихуаны. После одной сигареты они испытывают сильный голод и едут в фаст-фуд. С этого момента их погружает в круговорот различных событий.

"Гарольд и Кумар уходят в отрыв": смотрите трейлер онлайн

"Незваные гости"

Бездельники и повесы Джон и Джереми имеют свой особый способ знакомства с девушками. Они прокрадываются на свадебные церемонии, притворяясь родственниками невест, и соблазняют одиноких женщин. Но когда один из мужчин внезапно влюбляется, это разрушает их "систему".

"Незваные гости": смотрите трейлер онлайн

"Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба"

Остин Паверс – лучший секретный агент, которого обожают все. Только этот герой может справиться с опасным доктором Зло, который снова угрожает миру. Остина размораживают из криокамеры и дают напарницу. Теперь Паверсу придется столкнуться не только со злом, но и адаптироваться к новым условиям.

"Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба": смотрите трейлер онлайн

"Эта дурацкая любовь"

Фильм рассказывает о несмелом и разбитом горем Кэле, жена которого просит у него развод. Мужчина встречает красавчика Джейкоба, который берет его под свою опеку и пытается превратить в настоящего ловеласа.

"Эта дурацкая любовь": смотрите трейлер онлайн