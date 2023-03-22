Лучшие 7 боевиков, от которых адреналин будет зашкаливать: интересная подборка

Боевики всегда привлекают внимание зрителей своей динамикой, экшеном и нескончаемыми приключениями. Это жанр, где герои всегда готовы рисковать жизнью, чтобы спасти мир от зла, а действия разворачиваются в быстром темпе, оставляя зрелого зрителя на краю своего кресла.

Этот жанр предлагает зрителям возможность уйти от реальности и пережить насыщенные эмоции вместе с героями. Для подборки фильмов на Кино 24 мы собрали лучшие образцы жанра боевиков, которые смогут захватить и сделать ваш вечер увлекательным и незабываемым. Присоединяйтесь к нашей поездке в мир невероятных приключений и экшена!

Не упустите 5 интересных сериалов на вечер, от которых невозможно будет оторваться

Лучшие 7 боевиков, которые сделают ваш вечер

"Неизведанное: Удача Дрейка" / Uncharted

В сюжет приключенческого боевика положена популярная одноименная игра Uncharted, новые части которой выходили с 2007 по 2017 год для PlayStation. События разворачиваются вокруг Натана Дрейка, который является прямым потомком пирата Фрэнсиса Дрейка. К слову, второй был настолько ловок в своем деле, что, поговаривали, ему не было равных. Спустя 400 лет после смерти Фрэнсиса его артефакт попадает в руки молодого, амбициозного и талантливого Натана. Благодаря ему парень также может найти таинственный остров, где спрятаны вожделенные сокровища. Однако дорога юного Дрейка легкой не будет.

"Неизведанное: Удача Дрейка" 2022: смотрите трейлер фильма

"Черный Адам" / Black Adam

Поклонники супергеройских фильмов DC также получили свою дозу экшена! В фильме отмечается, что 5 тысяч лет назад Кандак был плавильным котлом культур, богатства, силы и магии. "Однако у большинства из нас ничего не было из-за цепи на шее. В Кандаке не было героя – вместо этого они получили меня. Я сделал то, что нужно было сделать, и они посадили меня за это в тюрьму. Сейчас, 5 тысяч лет спустя, я свободен и я вам даю слово – больше меня не остановить", – говорил исполнитель главной роли Двейн Джонсон.

"Черный Адам" 2022: смотрите трейлер фильма

"Топ Ган: Меверик" / Top Gun: Maverick

В 2022 году "Топ Ган: Меверик" пересек отметку в миллиард долларов в мировом прокате (без показа в России и Китае) всего за месяц времени. Таким образом, лента стала самой кассовой в карьере Тома Круза.

Действие фильма "Топ Ган: Меверик" происходит спустя 36 лет после событий первого фильма. Легендарный пилот Питер Митчел решает поработать новым лётным инструктором, где также учится Брэдли, сын Ника.

"Топ Ган: Меверик" 2022: смотрите трейлер фильма

Это может быть увлекательно Смейтесь на здоровье: 5 крутых комедий на вечер с качественной украинской озвучкой

"Черная пантера: Ваканда навсегда" / Black Panther: Wakanda Forever

"Черная пантера" стала культурной сенсацией, вышедшей на экраны в феврале 2018 года, разрушив голливудский миф о том, что фильмы с преимущественно темнокожими актерами не могут быть коммерчески выгодными на международном уровне. Однако 28 августа скончался главный герой ленты Чедвик Боузман. Так что в 2022 году эта лента стала одной из самых ожидаемых.

"Черная пантера: Ваканда навсегда" 2022: смотрите трейлер фильма

"Покер Фейс" / Poker Face

"Poker Face" – это второй фильм Рассела Кроу. Его режиссерский дебют состоялся в 2014 году в фильме "Искатель воды". Новая картина, где он играет Джейка Фоули – игрока-миллиардера, рассказывает о группе друзей, решивших сыграть в покер на высоких ставках. Неожиданно в особняк, где разворачиваются события, проникает убийца. Они понимают, что дело здесь не только в деньгах.

"Покер Фейс" 2022: смотрите трейлер фильма

"Шазам! Ярость Богов" / Shazam! Fury of the Gods

Сценарий к 2 части "Шазама" написал Генри Гайден. Именно он разработал сюжет о увлекательном противостоянии супергероя Шазама с потомками титанов. Экранизировал фильм Дэвид Ф. Сандберг, который является автором дебютного проекта. Сообщается, что у "Шазам! Ярость богов" будет гей.

Согласно сюжету, школьник Билли Бэтсон убегает от очередных опекунов и случайно оказывается в Скале Вечности. Волшебник отдает ему суперсилы и все, что нужно парню для трансформации – это слово "Шазам!" И хотя Билли теперь могущественный соперник, в душе он остался подростком, который не прочь использовать силы для развлечений. Беззаботные приключения главного героя могли бы продолжаться долго, если бы на него не устроил охоту доктор Сивана, стремящийся завладеть его суперсилами. На кону оказывается не только дар и жизнь Билли, но и его новая семья. Чтобы преодолеть могущественного соперника, школьник прибегает к уловкам и вступает в решающий бой не сам.

"Шазам! Ярость Богов" 2023: смотрите трейлер фильма

"Операция "Фортуна": Искусство побеждать" / Operation Fortune: Ruse de guerre

В новом фильме Гая Ричи покажут историю голливудской звезды Дэнни Франческа (агента МИ-6), помогающего шпиону Орсону Форчюнгу остановить торговца оружием – миллиардера Грега Симмондса. Главного героя нанимает международная служба разведки "Пять глаз", давшая задачу остановить тех, кто стоит за продажей смертельного оружия нового поколения. Главную роль в шпионском триллере сыграет британский секс-символ Джейсон Стейтем, а компанию ему составят Обри Пласа, Джош Гарнетт, Хью Грант и другие актеры. Сценаристом фильма стал Ричи вместе с Айвеном Аткинсоном и Марном Дэвисом.

"Операция "Фортуна": Искусство побеждать" 2023: смотрите трейлер фильма