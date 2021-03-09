Весна уже пришла и, несмотря на холодную погоду, ее уже можно уловить в воздухе. Вместе с весной приходят ощущение романтики и какого-то странного, магического приключения, которое вот-вот должно произойти.

Мы подобрали для вас 7 весенних лент, которые принесут вам немного серотонина и дофамина – гормонов радости и любви.

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Не отказывайтесь от уютного вечера со второй половинкой. Романтический фильм, который настроит вас обоих на весеннее настроение, отлично дополнит кинобокс Lay'S и Pepsi. Наслаждайтесь любимыми вкусами чипсов и любимым газированным напитком – они, как и вы, идеально подходят друг другу!

"Ла-Ла Ленд"

Оригинальное название: La La Land

La La Land Год выхода: 2016

2016 Рейтинг IMDb: 8

Даже если вам кажется, что вы не любите мюзиклы, не спешите с выводами. Представьте, что вы прогуливаетесь по вечернему Лос-Анджелесу в окружении джаза и Райана Гослинга. В этом случае вы – Эмма Стоун, а в воздухе витает любовь. Режиссер фильма Дэмьен Шазелл сумел совместить стиль мюзиклов 50-х годов с инди-драмой современности и это получилось неповторимо. Обещаем, что при просмотре этого фильма вы почувствуете дофамин даже без пары. А после просмотра вам захочется почаще смотреть на звезды.

Фильм "Ла-Ла-Ленд": смотрите трейлер

"Крупная рыба"

Оригинальное название: Big Fish

Big Fish Год выхода: 2003

2003 Рейтинг IMDb: 8

В центре сюжета – Уилл, у которого умер отец. Умирая, он рассказывал сыну истории о своей молодости, которые больше напоминают сказку. О том, как он увидел свою смерть в волшебном глазу ведьмы Хелены Бонем Картер, как спас город от злого великана, а потом пошел с ним странствовать. О том, как увидел будущую жену, а весь мир вокруг замер. Даже поп-корн завис в воздухе. Это хорошее и весеннее кино, наполненное волшебством, приключениями и немного подростковой романтикой.

Фильм "Крупная рыба": смотрите трейлер

"С любовью, Рози"

Оригинальное название: Love, Rosie

Love, Rosie Год выхода: 2014

2014 Рейтинг IMDb: 7,2

Рози и Алекс дружат еще с 5 лет. После школы они планируют учиться в одном университете и, кажется, даже признаться друг другу в чувствах. Но все идет не по плану. Недомолвки и неправильно понятые слова привели к тому, что герои начали сомневаться во взаимности чувств друг друга. Рози в отчаянии выпивает слишком много алкоголя и проводит ночь с самым популярным парнем школы. И, возможно, все бы ничего, если бы девушка не забеременела. Несмотря на то, что обстоятельства разлучили героев, через десятки лет они все равно помнят о чувствах, которые соединили их в юности. И находят утешение в письмах.

Фильм "С любовью, Рози": смотрите трейлер

"Амели"

Оригинальное название: Le Fabuleux destin d’Amelie Poulain

Le Fabuleux destin d’Amelie Poulain Год выхода: 2001

2001 Рейтинг IMDb: 8,3

Амели в исполнении Одри Тоту лишь одной своей улыбкой вызывает тепло. Французская романтическая история о первой влюбленности мечтательной и доброй девушки не может не растопить даже самое жесткое сердце. Этот фильм наполнен смыслами, но даже без них можно наслаждаться тонкими деталями, яркими образами и невероятной картинкой. Этот фильм однозначно должен быть в топе ваших весенних фильмов.

Фильм "Амели": смотрите трейлер

"Королевство полной луны"

Оригинальное название: Moonrise Kingdom

Moonrise Kingdom Год выхода: 2012

2012 Рейтинг IMDb: 7,8

Сирота-бойскаут Сэм Шакаски и замкнутая красавица Сьюзи Бишоп убегают вместе как можно дальше от взрослых, условностей и однообразия. И пока взрослые в панике ищут пропавших детей, те пытаются найти свое идеальное место, где могут быть счастливыми. Их шекспировский поступок настолько поразил старших, что запустил в их сердцах тайные механизмы, которые ведут к переменам и озарениям. Это невероятная ретро-комедия о детской влюбленности, познании себя и своего тела, и о том, что каждый из нас лучше, чем мы думаем. И если вы хотя бы раз в жизни видели хотя бы одну из лент Уэса Андерсона, то можете представить, какая невероятная там визуализация.

Фильм "Королевство полной луны": смотрите трейлер

"В джазе только девушки"

Оригинальное название: Some Like It Hot

Some Like It Hot Год выхода: 1959

1959 Рейтинг IMDb: 8,2

Двое очень талантливых музыкантов случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки. Поэтому они быстренько маскируются под женщин и устраиваются на работу в женский джаз-бэнд. Как другие девушки не раскусили этих неуклюжих инструменталисток – непонятно. Тем временем один из главных героев знакомится с солисткой бэнда – Душечкой, которую играет невероятная Мэрилин Монро. Выпив немного бурбона, она признается новой "подруге", что во время гастролей хочет познакомиться с миллионером. И в голове переодетого мужчины рождается план, как завоевать красавицу.

Фильм "В джазе только девушки": смотрите трейлер

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"Полночь в Париже"

Оригинальное название: Midnight in Paris

Midnight in Paris Год выхода: 2011

2011 Рейтинг IMDb: 7,7

Только что покинутый женой сценарист Гил безнадежно и романтично гуляет по улочкам Парижа и неожиданно попадает в прошлое. За одну ночь он знакомится с Хемингуэем и Пикассо, супругами Фицджеральд и величественной Гертрудой Стайн. Художники, писатели и другая парижская богема 1920-х годов – это все восхищает Гила, а иногда и подавляет. Вернувшись в свое время, он знакомится с очаровательной девушкой, которую хочет тоже познакомить с древней эпохой.

Фильм "Полночь в Париже": смотрите трейлер