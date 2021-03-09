Весна вже прийшла і, попри холодну погоду, її вже можна вловити у повітрі. Разом з весною приходять і відчуття романтики та якоїсь дивної, магічної пригоди, яка ось-ось повинна відбутися.

Ми підібрали для вас 7 весняних стрічок, які принесуть вам трішки серотоніну та дофаміну – гормонів радості та любові.

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Не відмовляйтесь від затишного вечора з другою половинкою. Романтичний фільм, який налаштує вас обох на весняний настрій, відмінно доповнить кінобокс Lay's та Pepsi. Насолоджуйтесь улюбленими смаками чипсів та улюбленим бульбашковим напоєм – вони, як і ви, ідеально підходять одне одному!

"Ла-Ла Ленд"

Оригінальна назва: La La Land

La La Land Рік виходу: 2016

2016 Рейтинг IMDb: 8

Навіть якщо вам здається, що ви не полюбляєте мюзикли, не поспішайте з висновками. Уявіть, як ви прогулюєтесь вечірнім Лос-Анджелесом в оточенні джазу та Райана Гослінга. У цьому випадку ви – Емма Стоун, а в повітрі витає кохання. Режисер фільму Денієл Шазелл зумів поєднати стиль мюзиклів 50-х років з інді-драмою сучасності й це вийшло неповторно. Обіцяємо, що при перегляді цього фільму ви відчуєте дофамін навіть без пари. А після перегляду вам захочеться частіше споглядати на зірки.

Фільм "Ла-Ла-Ленд": дивіться трейлер

"Велика риба"

Оригінальна назва: Big Fish

Big Fish Рік виходу: 2003

2003 Рейтинг IMDb: 8

У центрі сюжету – Вілл, у якого помер батько. Помираючи, він розповідав сину історії про свою молодість, які більше нагадують казку. Про те, як він побачив свою смерть в чарівному оці відьми Хелени Бонем Картер, як врятував місто від злого велетня, а потім пішов з ним мандрувати. Про те, як побачив майбутню дружину, а весь світ навколо завмер. Навіть поп-корн завис у повітрі. Це добре та весняне кіно, наповнене магією, пригодами та дещо підлітковою романтикою.

Фільм "Велика риба": дивіться трейлер

"З любов'ю, Розі"

Оригінальна назва: Love, Rosie

Love, Rosie Рік виходу: 2014

2014 Рейтинг IMDb: 7,2

Розі й Алекс дружать ще з 5 років. Після школи вони планують навчатися в одному університеті й, здається, навіть зізнатися одне одному в почуттях. Але все йде не за планом. Недомовки та неправильно зрозумілі слова призвели до того, що герої почали сумніватися у взаємності почуттів одне одного. Розі в розпачі випиває забагато алкоголю та проводить ніч з найпопулярнішим хлопцем школи. І, можливо, все б нічого, якби дівчина не завагітніла. Попри те, що обставини розлучили героїв, через десятки років вони все одно пам'ятають про почуття, які з'єднали їх у юності. Та знаходять розраду у листах.

Фільм "З любов'ю, Розі": дивіться трейлер

"Амелі"

Оригінальна назва: Le Fabuleux destin d’Amelie Poulain

Le Fabuleux destin d’Amelie Poulain Рік виходу: 2001

2001 Рейтинг IMDb: 8,3

Амелі у виконанні Одрі Тоту лише однією своєю посмішкою викликає тепло. Французька романтична історія про першу закоханість мрійливої та доброї дівчини не може не розтопити навіть найжорсткіше серце. Цей фільм наповнений сенсами, але навіть без них можна насолоджуватись тонкими деталями, яскравими образами та неймовірною картинкою. Цей фільм однозначно повинен бути у топі ваших весняних фільмів.

Фільм "Амелі": дивіться трейлер

"Королівство повного місяця"

Оригінальна назва: Moonrise Kingdom

Moonrise Kingdom Рік виходу: 2012

2012 Рейтинг IMDb: 7,8

Сирота-бойскаут Сем Шакаскі та замкнута красуня Сьюзі Бішоп втікають разом якомога далі від дорослих, умовностей і одноманітності. І поки дорослі у паніці шукають зниклих дітей, ті намагаються знайти своє ідеальне місце, де можуть бути щасливими. Їхній шекспірівський вчинок настільки вразив старших, що запустив в їхніх серцях таємні механізми, які ведуть до змін і осяянь. Це неймовірна ретро-комедія про дитячу закоханість, пізнання себе і свого тіла, і про те, що кожен з нас кращий, ніж ми думаємо. І якщо ви хоча б раз у житті бачили хочаб одну зі стрічок Уеса Андерсона, то можете уявити, яка неймовірна там візуалізація.

Фільм "Королівство повного місяця": дивіться трейлер

"В джазі тільки дівчата"

Оригінальна назва: Some Like It Hot

Some Like It Hot Рік виходу: 1959

1959 Рейтинг IMDb: 8,2

Двоє дуже талановитих, але безталанних музикантів, випадково стають свідками бандитської перестрілки. Тож вони швиденько маскуються під жінок та влаштовуються на роботу у жіночий джаз-бенд. Як інші дівчата не розкусили цих незграбних інструменталісток – незрозуміло. Тим часом один з головних героїв знайомиться з солісткою бенду – Душечкою, яку грає неймовірна Мерлін Монро. Випивши трішки бурбону, вона зізнається новій "подрузі", що під час гастролів хоче познайомитись з мільйонером. І в голові переодягненого чоловіка народжується план, як завоювати красуню.

Фільм "В джазі тільки дівчата": дивіться трейлер

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"Північ у Парижі"

Оригінальна назва: Midnight in Paris

Midnight in Paris Рік виходу: 2011

2011 Рейтинг IMDb: 7,7

Щойно покинутий дружиною сценарист Гіл безнадійно й романтично гуляє вуличками Парижа і несподівано потрапляє в минуле. За одну ніч він знайомиться з Хемінгуеєм і Пікассо, подружжям Фіцджеральд і величною Гертрудою Стайн. Художники, письменники та інша паризька богема 1920-х років – це все захоплює Гіла, а іноді й пригнічує. Повернувшись у свій час, він знайомиться з чарівною дівчиною, яку хоче теж познайомити з давньою епохою.

Фільм "Північ у Парижі": дивіться трейлер