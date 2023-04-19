Настроение для любви: 7 новых романтических фильмов для двоих

Всегда приятно отвлечься от повседневных дел и провести незабываемый вечер со своей второй половинкой. И что может быть лучше, чем наслаждаться романтическими фильмами вместе.

Мы подготовили подборку лучших романтических фильмов, которые гарантированно поднимут настроение и добавят страсти к вашему вечеру. Итак, оставляйте свои проблемы позади и ныряйте в мир романтики.

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"Пурпурові серця"

Фильм основан на одноименном романе Тесс Уэйкфилд. Он рассказывает о девушке, которая хочет продолжать свою карьеру певицы и морского пехотинца. Сначала они делают вид, что влюблены, но потом понимают, что все это – на самом деле.

"Пурпурные сердца": смотрите трейлер онлайн

"Через мо есть окно"

"Через мо есть окно" – испанский подростковый романтический фильм 2022 года режиссера Марсаля Фореса по сценарию Эдуарда Сола и одноименным романом Арианы Годой. По сюжету, Ракель – преданная дочь и прекрасная девушка, которая всегда соблюдала правила и никогда не рисковала нарушить их. В фильме мы видим как ее жизнь была наполнена только обучением и домашними делами, а вот относительно любви, то это было что-то новое и неизведанное для нее, она влюбилась в соседа с обратного двора и стала вечно наблюдать за ним из своего окна, однако сможет ли она одолеть свою. застенчивость и пойти на контакт Это только один из вопросов, на который вам придется ответить, просмотрев этот замечательный фильм и другие романтические истории о любви для двух, которые мы предлагаем.

"Через мо есть окно": смотрите трейлер

"Потерянный город"

В романтическом фильме снялись Ченнинг Тейтум и Сандра Буллок. По сюжету эксцентричная писательница отправится в промотур своего бестселлера вместе с моделью с обложки своей книги. Потом окажется, что их хотят похитить, поэтому героям придется прятаться в джунглях.

"Потерянный город": смотрите трейлер онлайн

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"Після. Довго і щасливо"

Лента "После. Долго и счастливо" была призвана расставить все точки на "I" между коронными романтическими персонажами Тессой Янг (Джозефин Лэнгфорд) и Хардином Скоттом (Хиро Файнс-Тиффин), вышедшими из-под пера американской писательницы Анны Тодд книг.

"После. Долго и счастливо": смотрите трейлер

"Выйду за тебя"

Фильм "Выйду за тебя" - экранизация графического романа Бобби Кросби. Главные роли в ней сыграли Дженнифер Лопес и Оуэн Уилсон. В центре сюжета поп-звезда, которая во время свадебной церемонии прямо на сцене узнает, что ее жених, тоже известный музыкант, изменял ей со своей помощницей. Тогда она совершает отчаянный поступок и выходит замуж за первого встречного из толпы, который оказывается простым учителем математики.

"Выйду за тебя": смотрите трейлер

"К тебе или ко мне"

Романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером в главных ролях. Когда лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильями, они заглядывают в жизнь друг друга, что может разжечь любовь.

"К тебе или ко мне": смотрите трейлер

"Любовь в квадрате снова"

Положительная романтическая комедия об отношениях прагматичной учительницы и известного журналиста.

"Любовь в квадрате снова": смотрите трейлер