Материнство – это трудная ежедневная работа, за которую платят нежными словами, объятиями и улыбками. В это тяжелое для Украины время, 74-й день войны, предлагаем собраться вместе и насладиться качественно проведенным временем с самыми дорогими.

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"Невыносимые леди", 2016 год

Сэнди разводится и учится бороться с тяжелыми изменениями в жизни: ее муж убежал с младшей, а у двух сыновей появилась мачеха, которая среди всех нет детей и работает актрисой.

Сестры Джесси и Габи получают сюрприз от матери, которая не рада узнать, что Габи – лесбиянка, а Джесси замужем за мужем, которого родители не "воспринимают". Кристин наслаждается жизнью новоиспеченной матери, но чувствует давление своего парня выйти замуж. Брэдли Судейкис изо всех сил пытается быть лучшим отцом для своих двух девочек, поскольку их мама умерла в прошлом году, но он хочет делать вид, что Дня матери не существует.

"Невыносимые леди": смотрите трейлер

"Возвращение Бена", 2018 год

Счастливая семья Холли и Нила готовится к Сочельнику. Неожиданно из реабилитационного центра возвращается их сын Бен. Он должен там находиться дольше, и говорит, что его отпустили на праздники. С каждым часом пребывания парня дома мать понимает, что его наркозависимость никуда не исчезла, однако преодолеть ее не так просто, как все надеялись.

"Возвращение Бена": смотрите трейлер

"Мои мысли тихие", 2019 год

Звукорежиссер Вадим переживает трудный период. Вдруг Вадиму предлагают работу – записать звуки украинских животных. Будет платить за работу канадская компания. Парень увлекся такой возможностью и собирается в путь. Если удастся записать пение редкой утки, его пригласят в Канаду. В творческие порывы сына вносит немного приземленности и повседневного быта мама (Ирма Витовская). Чтобы пообщаться с сыном, он решает ехать записывать звуки вместе с ним.

"Мои мысли тихие": смотрите трейлер

"Талли", 2018 год

Драматическая история о молодой маме, которая воспитывает троих детей и возлагает на это все усилия, часто забывая о личных желаниях и мечтах, что приводит к безвозвратным последствиям. Фильм позволяет зрителю сопереживать и проникнуться, задать себе ряд вопросов, насколько особенна работа "быть мамой", которую сыграла Шарлиз Терон.

"Талли": смотрите трейлер

"Мачеха", 1998 год

Анна и Бен, двое детей Джеки и Люк должны жить с тем фактом, что их родители развелись. Их отец теперь живет с успешным фото Изабель. Она делает все возможное, чтобы относиться к детям так, чтобы они чувствовали себя комфортно, когда они проводят время с отцом. Но настоящая мать Джеки презирает старания Изабель, считая, что работа для нее важнее детей. Но все меняется, когда Джеки узнает свой страшный диагноз.

"Мачеха": смотрите трейлер

"Когда мужчина любит женщину", 1994 год

Незабываемая классика, которую невозможно обойти. Энди Гарсия и Мэг Райан играют романтично-драматический сюжет истории о семье, где потерявшая себя в материнстве женщина пытается найти себя на дне бокала. Фильм о том, что семья это, прежде всего, команда, в которой каждый выполняет свою важную роль.

"Когда мужчина любит женщину": смотрите трейлер

"Где ты делась, Бернадетт?", 2019 год

Бернадетт Фокс живет в Сиэтле вместе с мужем и дочерью-подростком Би, которая уговаривает родителей уехать в круиз в Антракдиту. Когда до путешествия остаются сутки, Бернадетт удивительным образом исчезает. Поисками героини занимается дочь, открывающая многие тайны из прошлой жизни матери. Лента режиссера Ричарда Линклейтера снята по одноименному роману Марии Сэмпл, вышедшему в 2012 году.

"Где ты делась, Бернадетт?": смотрите трейлер