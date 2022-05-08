7 зворушливих фільмів про сильних матусь: добірка до Дня матері

Материнство – це важка щоденна робота, за яку платять ніжними словами, обіймами та посмішками. У цей важкий для України час, 74 день війни, пропонуємо зібратися разом і насолодитися якісно проведеним часом з найдорожчими.

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"Нестерпні леді", 2016 рік

Сенді розлучається і вчиться боротися з важкими змінами у житті: її чоловік втік з молодшою, а у двох синів з’явилася мачуха, яка поміж усе немає дітей та працює акторкою.

Сестри Джессі й Габі отримують сюрприз від матері, яка не рада дізнатися, що Габі – лесбіянка, а Джессі одружена з чоловіком, якого батьки не "сприймають". Крістін насолоджується життям новоспеченої матері, але відчуває тиск свого хлопця вийти заміж. Бредлі Судейкіс з усіх сил намагається бути найкращим батьком для своїх двох дівчаток, оскільки їх мама померла минулого року, але він хоче вдавати, що Дня матері не існує.

"Нестерпні леді": дивіться трейлер

"Повернення Бена", 2018 рік

Щаслива родина Холлі та Ніла готується до Святвечора. Неочікувано із реабілітаційного центру повертається їхній син Бен. Він мав би там знаходитися довше, та говорить що його відпустили на свята. З кожною годиною перебування хлопця вдома мати розуміє, що його наркозалежність нікуди не зникла, втім, подолати її не так просто, як всі сподівалися.

"Повернення Бена": дивіться трейлер

"Мої думки тихі", 2019 рік

Звукорежисер Вадим переживає важкий період. Раптом Вадимові пропонують роботу – записати звуки українських тварин. Платитиме за роботу канадська компанія. Хлопець захопився такою можливістю і збирається у дорогу. Якщо пощастить записати спів рідкісної качки, то його запросять у Канаду. У творчі пориви сина вносить трішки приземленості та повсякденного побуту мама (Ірма Вітовська). Аби поспілкуватися із сином, вона вирішує їхати записувати звуки разом із ним.

"Мої думки тихі": дивіться трейлер

"Таллі", 2018 рік

Драматична історія про молоду маму, яка виховує трьох дітей і покладає на це всі зусилля, часто забуваючи про особисті бажання та мрії, що приводить до безповоротних наслідків. Фільм дає змогу глядачеві співпереживати та перейнятися, поставити собі низку питань, наскільки є особливою робота "бути мамою", яку зіграла Шарліз Терон.

"Таллі": дивіться трейлер

"Мачуха", 1998 рік

Анна і Бен, двоє дітей Джекі та Люк повинні жити з тим фактом, що їхні батьки розлучилися. Їхній батько тепер живе з успішною фотографинею Ізабель. Вона робить все можливе для того, щоб ставитися до дітей так, щоб вони відчували себе комфортно, коли вони проводять час з батьком. Але справжня мати Джекі зневажає старання Ізабель, вважаючи, що робота для неї важливіше за дітей. Але все міняється, коли Джекі дізнається про свій страшний діагноз.

"Мачуха": дивіться трейлер

"Коли чоловік кохає жінку", 1994 рік

Незабутня класика, котру неможливо оминути. Енді Гарсія та Мег Раян відіграють романтично-драматичний сюжет історії про сім’ю, де жінка, яка загубила себе в материнстві намагається знайти себе на дні бокалу. Фільм про те, що сім’я це насамперед команда, в якій кожен виконує свою важливу роль.

"Коли чоловік кохає жінку": дивіться трейлер

"Де ти поділась, Бернадетт?", 2019 рік

Бернадетт Фокс живе в Сіетлі разом з чоловіком та донькою-підлітком Бі, яка вмовляє батьків поїхати в круїз в Антракдиту. Коли до подорожі залишається доба, Бернадетт дивним чином зникає. Пошуками героїні займається донька, яка відкриває багато таємниць з минулого життя матері. Стрічку режисера Річарда Лінклейтера знято за однойменним романом Марії Семпл, що вийшов друком у 2012 році.

"Де ти поділась, Бернадетт?": дивіться трейлер