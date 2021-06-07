8-й Чилдрен Кинофест объявил победителей

В Украине завершился 8-й фестиваль искусства кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест. В этом году он впервые состоялся в гибридном формате. Кинотеатральные показы в 23-х городах посетили почти 17 тысяч зрителей. Онлайн-программу посмотрели свыше 8 тысяч зрителей по всей Украине. Победители были объявлены на онлайн-церемонии закрытия фестиваля 6 июня.

В рамках фестиваля в пятый раз состоялся Конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми от 7 до 14 лет. Организаторы получили более 180 заявок со всей Украины, среди которых выбрали 16 финалистов.

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Победителя определило профессиональное жюри украинских кинематографистов:

режиссер-постановщик фантастического анимационного фильма "Виктор_Робот" Анатолий Лавренишин ;

; режиссер драмы "Домой" Нариман Алиев ;

; писательница, режиссер документального хита "Земля голубая, будто апельсин" Ирина Цилык.

Победители 8-го Чилдрен Кинофеста

В этом году Гран-при фестиваля по итогам зрительского голосования получила приключенческая лента "Поли" совместного производства Франции и Бельгии. Фильм рассказывает о приключениях двух друзей – девочки и пони, которого она освобождает от жизни в неволе. 15 июля лента выйдет в украинский прокат. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля Arthouse Traffic.

"Поли" 2021: смотрите трейлер

Лучший украинский детский фильм года – "Мелисса" 14-летнего Матвея Глазунова из города Изюм;

– 14-летнего Матвея Глазунова из города Изюм; Лучшая лента в категории от 7 до 10 лет – анимация "БУЖОК и красная помада" 8-летней Евы Лысюк из Киева.

В категории от 11 до 14 лет были выбраны:

Лучший анимационный фильм – "В поисках друга" (Ирина Вертюк, 13 лет, г. Николаев);

– (Ирина Вертюк, 13 лет, г. Николаев); Лучший игровой фильм – "ОСТАНОВИ ЭТО!" (Арина Гориева, 14 лет, г. Днепр).

Приз зрительских симпатий, который присуждается по результатам голосования зрителей, получила лента "ОСТАНОВИ ЭТО!" (Арина Гориева, 14 лет, г. Днепр).

Осенью фильмы-финалисты можно будет посмотреть на YouTube-канале Чилдрен Кинофеста.

Напомним, что почетным амбассадором фестиваля в 2021 году стала певица и автор песен Кристина Соловий.

Интересно Кристина Соловий впервые за три года выпустила альбом: чувственная пластинка Rosa Ventorum

8-й Чилдрен Кинофест проходил с 28 мая по 2 июня года в кинотеатрах 23-х городов Украины, а также онлайн с 28 мая по 6 июня на сайте Чилдрен Кинофеста.

– развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию кинофильмов. Все показы – бесплатные. 9-й Чилдрен Кинофест состоится