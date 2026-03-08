4 фильма о женской силе, которые стоит посмотреть именно сегодня
- Подборка из четырех фильмов демонстрирует женскую силу и отмечает настоящую историю Международного женского дня.
- В список входят: "Коко до Шанель", "Девушка с татуировкой дракона", "Он назвал меня Малала", "Чужая молитва", каждый из которых отмечает женский вклад и борьбу за права.
Сегодня, 8 марта, отмечают Международный женский день. С каждым годом в Украине все больше людей отказываются отмечать эту дату из-за того, что традиция празднования в ее нынешнем виде является искусственным продуктом советского режима.
Чтобы развеять мифы, которые навязала власть СССР, предлагаем подборку фильмов, которые демонстрируют женскую силу, а также 24 Канал расскажет настоящую историю Международного женского дня, а не праздника "весны, красоты и нежности".
"Коко до Шанель", 2009
Рейтинг IMDb: 6,6
Фильм рассказывает о молодых годах легендарного французского модельера Коко Шанель – женщины, которая навсегда изменила мир моды.
Габриэль Шанель вынуждена расти в приюте после смерти матери. В юности она работает швеей и поет в кабаре, где получает прозвище Коко. Ее жизнь далека от роскоши: она вынуждена бороться с бедностью, предубеждениями и зависимостью женщин от мужчин в обществе того времени.
Благодаря настойчивости, таланту и сильному характеру Габриэль начинает создавать собственные модели одежды. Она отказывается от неудобных корсетов и предлагает женщинам простой, элегантный и практичный стиль.
"Девушка с татуировкой дракона", 2011
Рейтинг IMDb: 7,8
Лента основана на бестселлере "Девушка с татуировкой дракона" шведского писателя Стига Ларссона.
В центре истории – Лисбет Саландер, гениальная хакерша с непростым прошлым. Журналист Микаэль Блумквист привлекает ее к расследованию давнего исчезновения девушки из влиятельной семьи.
Постепенно расследование дела приводит их к темным тайнам богатой семьи и череде жестоких преступлений.
"Он назвал меня Малала", 2015
Рейтинг IMDb: 7,0
Документальный фильм посвящен истории пакистанской правозащитницы Малала Юсуфзай – самой молодой лауреатки Нобелевской премии мира.
Лента рассказывает о детстве Малалы в Пакистане, где она вместе с отцом активно выступала за право девушек на образование. В регионе, где действовали радикальные группировки, такая позиция была опасной.
В 2012 году боевики совершили покушение на девушку, ранив ее за публичные выступления. Малала чудом выжила и после лечения продолжила свою борьбу за образование и права женщин во всем мире.
"Чужая молитва", 2017
Рейтинг IMDb: 7,5
Это украинский исторический фильм, вдохновленный реальной историей крымскотатарской женщины Саиде Арифовой.
События разворачиваются во время Второй мировой войны в Крыму. Молодая крымская татарка Саиде работает воспитательницей в детском приюте. Когда нацисты начинают преследовать еврейских детей, женщина решает спасти их.
Чтобы защитить детей от гибели, она обучает их крымскотатарским традициям и молитвам, чтобы немцы поверили, что они принадлежат к другому народу. Даже после войны Саиде вынуждена снова спасать этих детей – уже от советской власти во время депортации крымских татар.
Что известно о Международном женском дне?
- Все началось еще в начале XX века, когда женщины в разных странах мира начали массово выходить на забастовки. Они требовали сокращения рабочего дня, равной с мужчинами оплаты труда и избирательного права.
- Идею создания единого международного дня, когда женщины могли бы громко заявлять о своих требованиях и привлекать внимание к неравенству, предложила деятельница Клара Цеткин в 1910 году на женской конференции в Копенгагене.
- Окончательно дата 8 марта закрепилась в мировой истории из-за драматических событий 1917 года. Той зимой работницы текстильных фабрик в Петрограде, истощены Первой мировой войной, ужасными условиями труда и нехваткой пищи, вышли на массовую забастовку с лозунгами "Хлеба и мира".
- Во времена СССР изначальный правозащитный смысл этого дня был намеренно стерт и заменен на праздник "весны, красоты и нежности", что лишь подчеркивало гендерные стереотипы.