6 победителей Евровидения, которые снялись в кино

Евровидение-2022 ожидает весь мир. Первый полуфинал мы увидим сегодня, 10 мая. Пока участники шоу интенсивно проводят репетиции, мы расскажем, как мировые звезды сцены не только эффектно владеют своим певческим талантом, но и подогревают интерес к ним в различных фильмах и телешоу.

В этом году конкурс будет проведен в итальянском городе Турине. В первом финале выступят 17 стран. Группа Kalush Orchestra выступят сегодня под номером 6, передает 24 канал.

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Редакция Kino 24 подготовила материал, где мы расскажем, в каких фильмах сыграли победители Евровидения прошлых лет.

6 победителей Евровидения, снявшихся в кино

Кончита Вурст дублировала сову Еву в "Пингвинах Мадагаскара" в немецкой озвучке



Кончита Вурст – победительница Евровидения-2014 / Фото Ponominalu

Австралийский поп-певец и травести Томас Нойвирт дублировал сову Еву в анимационном фильме "Пингвины Мадагаскара" в немецкой озвучке.

В мультфильме речь идет о приключениях невероятных Шкипера, Ковальски, Рико и Рядового, которые начинаются задолго до событий в знакомом каждому мультфильме "Мадагаскар" – в далеком детстве птенцов-пингвинят, еще в Антарктиде.

"Пингвины Мадагаскара" 2014: смотрите официальный трейлер

Александр Рыбак сыграл Леви в фильме "Юхан – скиталец"



Александр Рыбак – победитель Евровидения-2009 / Фото Сlutch

Норвежский фильм 2010 года режиссера Грете Саломонсен. Фильм основан на настоящих рассказах о детях-путешественниках в Норвегии.

Интересные факты о фильме:

Самый дорогой детский фильм, снятый в Норвегии;

Работа над съемками продолжалась еще задолго до премьеры: в 1990 году начали собирать исторические факты о детском бродяжничестве в Норвегии на рубеже XIX и XX веков;

Большая часть процесса съемки прошла в Норвегии, но некоторые моменты и эпизоды снимались в США, в Калифорнии;

Ленту сняли сразу на двух языках: английском и норвежском.

"Юхан – скиталец" 2010: смотрите трейлер

Руслана Лыжичко сыграла второстепенную роль в украинском фильме "1+1 дома"



Руслана Лыжичко – победительница Евровидения-2004 / Фото Укринформ

"1+1 дома" – это украинская реинкарнация культового новогоднего фильма "Один дома".

Главные герои фильма, Миша и Соня, остаются вдвоем перед Новым годом. Вдруг становится понятно, что в городе – банда преступников. Они переодеваются в Деда Мороза и Снегурочку считая, что с детьми справиться будет легко. Но все ли так просто – узнавайте о разных приключениях в фильме.

"1+1 дома" 2014: смотрите видео

Джамала снялась в фильме Netflix "Евровидение: История огненной саги"



Джамала – победительница Евровидения-2016 / Фото Texty.org

Свое появление в ленте "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) Джамала держала в тайне вплоть до премьеры, которая состоялась 26 июня 2016 года на стриминговой платформе Netflix.

Джамала появляется в образе камео, а также исполняет сольный номер.

Артистка поделилась впечатлениями от работы с голливудскими звездами. По словам Джамалы, авторы кинопроекта учли все: начиная с бережного отношения к зеленым зонам возле локации до количества людей в кадре.

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Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Все выглядело потрясающе. И актеры, и массовка были настолько хороши, что невозможно было отвести глаза... позже я познакомилась с Уиллом Фереллом, нереальной Рейчел Макадамс и известным красавцем Дэном Стивенсоном,

– рассказала Джамала.



Джамала снялась в голливудском фильме / Фото Instagram / @jamalajaaa

Певица прокомментировала, что в фильме подробно и правдиво показали происходящее за кулисами Евровидения. По ее словам, к артистам обращаются не по имени, а лишь называют страну, и в случае, если участник исчерпал свое время – его просят освободить сцену. Она также не обошла вниманием общение конкурсантов между собой, которые часто могут выпалить перед выступлением: "Жаль, твоя песня по рейтингу очень низко".

Очень круто показали основной "грех": как исполнители во время подготовки песни почти всегда переусердствуют с постановкой, нарядом,

– подчеркнула Джамала.

"Евровидение: История огненной саги" 2016: смотрите трейлер

Эммели де Форест снялась как артистка в фильме Solo Project



Эммили де Форест – победительница Евровидения-2013 / Фото Wiwibloggs

В фильме речь идет о перспективном авторе песен, который пытается управлять своей карьерой и отношениями во время гастролей в Европе и договаривается о подписании контракта в Копенгагене.

Solo Project 2020: смотрите фильм