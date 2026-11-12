Ему было 18, ей – 41: как начался роман голливудского актера Аарона Тейлора с известной режиссершей

59-летняя режиссер Сэм Тейлор-Джонсон, супруга 36-летнего актера Аарона Тейлора-Джонсона, в очередной раз прокомментировала слухи вокруг их брака.

Пара вместе уже почти два десятилетия, воспитывает детей и, похоже, совсем не спешит оправдываться перед теми, кто до сих пор придает значение их разнице в возрасте. Об отношениях знаменитостей рассказало издание HELLO!.

Знакомство на съемках, переросшее в роман

История любви Сэм и Аарона началась в 2008 году во время кастинга биографической драмы "Стать Джоном Ленноном". На тот момент Аарону было всего 18 лет, а Сэм – 41. После завершения съемок между ними завязались романтические отношения. Уже в 2009 году пара объявила о помолвке.

Конечно, общественность отреагировала предсказуемо: одни удивлялись разнице в возрасте, другие предсказывали скорый разрыв. Однако знаменитости решили не слишком переживать из-за чужих прогнозов. В июне 2012 года они поженились в роскошном поместье Babington House в графстве Сомерсет.

Что Сэм Тейлор-Джонсон говорит о 23-летней разнице в возрасте

Режиссер не скрывает, что с самого начала их роман вызывал немало скептицизма. Она вспоминала, как знакомые убеждали пару, что такие отношения обречены.

Сначала все говорили, что это ужасная идея и ничего не выйдет. А потом проходит 15 лет, вы воспитали четверых детей и думаете: серьезно? – отметила Сэм.

Аарон также неоднократно комментировал разницу в возрасте. Актер объяснял, что повзрослел значительно раньше своих сверстников.

Свадьба, четыре дочери и повторные клятвы

Сэм и Аарон воспитывают двух общих дочерей – Уайлду и Роми. Кроме того, у режиссера есть две старшие дочери, Анджелика и Джесси, от предыдущего брака с арт-дилером Джеем Джоплином.

После свадьбы супруги даже решили объединить свои фамилии. Так Аарон Джонсон и Сэм Тейлор-Вуд стали Тейлорами-Джонсонами. Актер объяснял, что не видит причин, почему только женщина должна принимать фамилию мужа.

Теперь, после 14 лет официального брака, Сэм и Аарон продолжают вместе появляться на красных дорожках и публиковать романтические фотографии.

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