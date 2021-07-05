"Аббатство Даунтон 2": премьеру сиквела перенесли на 2022 год

Поклонники исторического сериала "Аббатство Даунтон" в ожидании нового сиквела к знаменитой драме. Лента должна была выйти в конце 2021 года, однако компания Focus Features заявила, что перенесла дату премьеры на 18 марта 2022 года.

На съемочную площадку "Аббатства Даунтон" вернулся сценарист Джулиан Фелоуз, который создаст новую невероятную историю. А вот экранизирует все режиссер Саймон Кертис.

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О чем сиквел популярного сериала

В основу ленты будет положена история из жизни аристократов в ХХ веке, за которой зрители могли следить в сериале и первом сиквеле "Аббатство Даунтон".

Актеры фильма "Аббатство Даунтон 2"

На экраны вернутся любимые персонажи зрителей. В сиквеле "Аббатство Даунтон" можно будет увидеть актеров:

Хью Бонневилль – граф Грэнтэм, Роберт Кроули

Мэгги Смит – Вайолет, графиня Грэнтэм

Джим Картер – дворецкий Чарльз Карсон

Лора Кармайкл – леди Эдит, дочь графа

Мишель Докери – леди Мэри

Пенелопа Уилтон – Изабел Кроули

Элизабет Макговерн – Кора Кроули, графиня Грэнтэм

и др.

Также ожидается и появление новых героев, так как в актерском касте "Абаства Даунтон 2" можно увидеть Хью Дэнси, Лору Хэддок, Доминика Уэста и Натали Бай.