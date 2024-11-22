Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Ады Роговцевой. Это первое обращение к поклонникам после того, как на прошлой неделе стало известно о ее госпитализации, о которой сообщила дочь Екатерина Степанкова.

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Ада Роговцева обратилась к поклонникам: что сказала актриса

Ада Роговцева рассказала, что ее профессиональная жизнь длится уже почти 70 лет, и за это время она побывала в почти всех городах Украины, каждый из которых стал ей родным, связанным с важными этапами ее личностного и профессионального становления. Она призналась, что каждый взрыв в любом городе разрывает ее сердце, но верит, что отчаяние не является действенной помощью. Актриса выразила свои чувства к зрителям и призвала не приносить ей цветов.

Цветы завянут. Деньги, за которые вы приобретете минуту радости для меня, могут послужить для нашей с вами большей радости! Пусть цветы прорастут местью за наши города! Пусть помогут мстить нашему войску!,

– призвала она.

Она призвала своих сторонников сделать донаты на сборы, организованные театром Созвездие, где она играет, в частности для закрытия сбора на беспилотные авиационные комплексы для ВМС Украины и на генераторы для 35 бригады морской пехоты. Актриса подчеркнула, что эти деньги помогут не только военным, но и для поддержки разрушенных городов и людей.

Донатьте за Глухов и Сумы, за Киев и Кривой Рог, за Одессу и Днепр, за свой родной город, за Украину, за разрушенные и потерянные мечты и жизни! Нас никто не защитит, кроме нас самих!

– сказала она.

Роговцева призвала к сознательности своих поклонников, подчеркивая важность взаимной поддержки в это сложное время для страны.