Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Ади Роговцевої. Це перше звернення до прихильників після того, як минулого тижня стало відомо про її госпіталізацію, про яку повідомила донька Катерина Степанкова.

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Ада Роговцева звернулась до прихильників: що сказала акторка

Ада Роговцева розповіла, що її професійне життя триває вже майже 70 років, і за цей час вона побувала в майже всіх містах України, кожне з яких стало їй рідним, пов'язаним з важливими етапами її особистісного та професійного становлення. Вона зізналась, що кожен вибух у будь-якому місті розриває її серце, але вірить, що відчай не є дієвою допомогою. Актриса висловила свої почуття до глядачів та закликала не приносити їй квітів.

Квіти зів'януть. Гроші, за які ви придбаєте хвилину радості для мене, можуть послужити для нашої з вами більшої втіхи! Нехай квіти проростуть помстою за наші міста! Нехай допоможуть мститися нашому війську!,

– закликала вона.

Вона закликала своїх прихильників зробити донати на збори, організовані театром Сузір'я, де вона грає, зокрема для закриття збору на безпілотні авіаційні комплекси для ВМС України та на генератори для 35 бригади морської піхоти. Акторка підкреслила, що ці гроші допоможуть не тільки військовим, але й для підтримки зруйнованих міст та людей.

Донатьте за Глухів і Суми, за Київ і Кривий Ріг, за Одесу і Дніпро, за своє рідне місто, за Україну, за зруйновані й втрачені мрії та життя! Нас ніхто не захистить, крім нас самих!

– сказала вона.

Роговцева закликала до свідомості своїх шанувальників, наголошуючи на важливості взаємної підтримки в цей складний час для країни.