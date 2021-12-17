Во втором сезоне Геральту суждено было отправиться в крепость ведьмаков в компании принцессы Цири. Недавно мы увидели в ролике, как ей сложно дается упражнение с маятником. За ее тренировкой наблюдали два ведьмака: Ламберт (Пол Бульон) и Койон (Ясен Атор).
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Премьера второго сезона "Ведьмака" состоится сегодня, 17 декабря. Анджей Сапковский оставил свой отзыв в твиттере.
Поздравляю Лорен и ее команду с отличной работой. Адаптировать мои книги – непростая задача. Я смотрел с огромным удовольствием и надеюсь на еще более эпический третий сезон,
– подчеркнул писатель.
Новые эпизоды "Ведьмака" – это прямое продолжение истории первого сезона. Геральд и Цири, встретившиеся в финале предыдущего сезона, отправляются в ведьмачью крепость Каэр Морхен, которую нам покажут впервые. Их ждут новые захватывающие приключения.
Названия эпизодов второго сезона
- Эпизод 1 – A Grain of Truth ("Зерно истины");
- Эпизод 2 – Kaer Morhen ("Каэр Морхен");
- Эпизод 3 – What is Lost ("Что потеряно");
- Эпизод 4 – Redanian Intelligence ("Реданская разведка");
- Эпизод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиной");
- Эпизод 6 – Dear Friend ("Близкий друг");
- Эпизод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр");
- Эпизод 8 – (название последнего эпизода пока неизвестно).