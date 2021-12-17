Во втором сезоне Геральту суждено было отправиться в крепость ведьмаков в компании принцессы Цири. Недавно мы увидели в ролике, как ей сложно дается упражнение с маятником. За ее тренировкой наблюдали два ведьмака: Ламберт (Пол Бульон) и Койон (Ясен Атор).

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Премьера второго сезона "Ведьмака" состоится сегодня, 17 декабря. Анджей Сапковский оставил свой отзыв в твиттере.

Поздравляю Лорен и ее команду с отличной работой. Адаптировать мои книги – непростая задача. Я смотрел с огромным удовольствием и надеюсь на еще более эпический третий сезон,

– подчеркнул писатель.

Новые эпизоды "Ведьмака" – это прямое продолжение истории первого сезона. Геральд и Цири, встретившиеся в финале предыдущего сезона, отправляются в ведьмачью крепость Каэр Морхен, которую нам покажут впервые. Их ждут новые захватывающие приключения.

Названия эпизодов второго сезона