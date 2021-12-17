У другому сезоні Ґеральту судилось вирушити до фортеці відьмаків у компанії принцеси Цірі. Нещодавно ми побачили у ролику, як їй складно дається вправа з маятником. За її тренуванням спостерігали два відьмаки: Ламберт (Пол Бульйон) і Койон (Ясен Атор).

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Прем'єра другого сезону "Відьмака" відбудеться сьогодні, 17 грудня. Анджей Сапковський залишив свій відгук у твітері.

Вітаю Лорен і її команду з відмінною роботою. Адаптувати мої книги - непросте завдання. Я дивився з величезним задоволенням і сподіваюся на ще більш епічний третій сезон,

– наголосив письменник.

Нові епізоди "Відьмака" – це пряме продовження історії першого сезону. Геральд та Цирі, що зустрілися у фіналі попереднього сезону, відправляються у Відьмачу фортецю Каер Морхен, яку нам покажуть вперше. На них чекають нові захопливі пригоди.

Назви епізодів другого сезону