Очевидно, в жизни актриса такая же доброжелательная, как ее героиня в сериале. В материале увидите трогательное видео, где Аджоа Андох проводит время с украинскими детьми.

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Аджоа Андох провела время с украинскими детьми: трогательное видео

Аджоа является амбассадором International Rescue Committee (IRC) и активно участвует в их гуманитарных проектах. Она посетила один из центров IRC в Польше, где находятся украинские матери с маленькими детьми. Во время своего визита она общалась с семьями, поддерживала их морально и узнавала об их потребностях и проблемах.

Ее визит имел целью не только поддержать украинцев в это сложное время, но и привлечь внимание международного сообщества к важной работе, которую выполняет IRC в помощи пострадавшим от войны.

Как на видео отреагировали фанаты

Поклонники актрисы в восторге от ее позиции и того позитива, который она подарила детям. Вот, что поклонники пишут в комментариях под видео:

"Леди Денбери, я готова быть вашим лордом Леджером"

"В сериале очень нравится героиня, которую играет актриса, а жизни еще больше понравилась"

"Она столько тепла излучает, я смотрела третий сезон уже совсем по другому воспринимая ее героиню. Она столько поддержки и понимания выражала Украине"

"Почему у меня слезы на глазах?! Леди Денбери – это любовь"

"Это еще одна причина, чтобы посмотреть "Бриджертоны"

Кстати, 13 июня на стриминговой платформе Netflix вышла последняя часть третьего сезона "Бриджертонов". Финал истории стал настоящей неожиданностью для многих. Поэтому не теряйте времени, просматривайте ленты прямо сейчас.