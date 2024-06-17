Очевидно, у житті акторка така ж доброзичлива, як її героїня у серіалі. У матеріалі побачите зворушливе відео, де Аджоа Андох проводить час з українськими дітками.

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Аджоа Андох провела час з українськими дітками: зворушливе відео

Аджоа є амбасадоркою International Rescue Committee (IRC) і активно бере участь у їхніх гуманітарних проєктах. Вона відвідала один із центрів IRC у Польщі, де перебувають українські матері з маленькими дітьми. Під час свого візиту вона спілкувалася з родинами, підтримувала їх морально та дізнавалася про їхні потреби та проблеми.

Її візит мав на меті не лише підтримати українців у цей складний час, але й привернути увагу міжнародної спільноти до важливої роботи, яку виконує IRC у допомозі постраждалим від війни.

Як на відео відреагували фанати

Прихильники акторки в захваті від її позиції та того позитиву, який вона подарувала діткам. Ось, що шанувальники пишуть в коментарях під відео:

"Леді Денбері, я готова бути вашим лордом Леджером"

"В серіалі дуже подобається героїня, яку грає акторка, а житті ще більше сподобалась"

"Вона стільки тепла випромінює, я дивилася третій сезон вже геть по іншому сприймаючи її героїню. Вона стільки підтримки й розуміння висловлювала Україні"

"Чому у мене сльози на очах?! Леді Денбері – то любов"

"Це ще одна причина, аби подивитись "Бріджертони"

До речі, 13 червня на стримінговій платформі Netflix вийшла остання частина третього сезону "Бріджертонів". Фінал історії став справжньою несподіванкою для багатьох. Тому годі гаяти часу, переглядайте стрічки просто зараз.